İsrailli Bakan Merkel'i azarladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kudüs'te bir araya geldi. (Fotoğraf: Reuters)

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail ile Almanya arasındaki geleneksel yıllık ziyaret çerçevesinde düzenlediği iki günlük resmi bir ziyaret için İsrail’e geldi.

Time Of Israel'de yer alan habere göre Merkel, ziyareti sırasında, İsrail'in Kültür Bakanı Miri Regev tarafından uyarıldı. İsrailli Bakan Regev, yaptığı açıklamada, "Sayın Merkel’e kendi ülkesinin problemleri ile ilgilenmesi konusunda tavsiyelerde bulundum" diye konuştu.

İHA Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanuahu ile görüştü.

Merkel'in İsrail ziyaretiyle ilgili daha önce şöyle bir iddia ortaya atılmıştı: İsrail'in Filistinlilerin yaşadığı Han El-Ahmer Köyü'nü yıkması halinde Şansölye'nin İsrail ziyaretini iptal edeceği ifade edilmişti.

İsrail yönetimi, hem işgal altındaki Doğu Kudüs ile Filistin'in diğer bölgeleri arasındaki fiziki bağlantıyı koparmak hem de Tel Aviv'den Eriha'ya kadar uzanan yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri blokunu birleştirmek amacıyla Kudüs'ün doğusundaki Bedevi Filistinlilerin yaşadığı Han el-Ahmer bölgesini yıkmaya hazırlanıyor.

Merkel, başkent Tel Aviv’deki Ben Gurion Havaalanı’nda Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi tarafından karşılandı. Almanya Başbakanı daha sonra ise İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile bir araya geldi. Merkel’in, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile de görüşeceği kaydedildi. Almanya Başbakanı’nın bazı bakan ve iş adamları ile birlikte düzenlediği ziyarette yapılacak görüşmelerde ekonomi ve teknoloji konularına ağırlık verileceği belirtildi.

Reuters Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kudüs'teki )Yad Vashem) yani Dünya Holokost Anma Merkezi'nde düzenlenen bir tören sırasında bir çelenk koydu. n

Merkel’in Filistin topraklarını girmesinin beklenmediği aktarılırken, yapılacak görüşmelerde ayrıca İsrail-Filistin anlaşmazlığı, ABD - İran krizi gibi jeopolitik konuların da ele alınmasının beklendiği kaydedildi.

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Reuters Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile bir araya geldi.

Reuters Almanya Başbakanı Angela Merkel, Dünya Holokost Anma Merkezi'ndeki deftere not yazdı.

Kaynak: AA, İHA, Reuters, Time Of İsrael