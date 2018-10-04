İsrailli Bakan Merkel'i azarladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile bir araya geldi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail ile Almanya arasındaki geleneksel yıllık ziyaret çerçevesinde düzenlediği iki günlük resmi bir ziyaret için İsrail’e geldi.
Time Of Israel'de yer alan habere göre Merkel, ziyareti sırasında, İsrail'in Kültür Bakanı Miri Regev tarafından uyarıldı. İsrailli Bakan Regev, yaptığı açıklamada, "Sayın Merkel’e kendi ülkesinin problemleri ile ilgilenmesi konusunda tavsiyelerde bulundum" diye konuştu.
Merkel'in İsrail ziyaretiyle ilgili daha önce şöyle bir iddia ortaya atılmıştı: İsrail'in Filistinlilerin yaşadığı Han El-Ahmer Köyü'nü yıkması halinde Şansölye'nin İsrail ziyaretini iptal edeceği ifade edilmişti.
Merkel, başkent Tel Aviv’deki Ben Gurion Havaalanı’nda Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi tarafından karşılandı. Almanya Başbakanı daha sonra ise İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile bir araya geldi. Merkel’in, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile de görüşeceği kaydedildi. Almanya Başbakanı’nın bazı bakan ve iş adamları ile birlikte düzenlediği ziyarette yapılacak görüşmelerde ekonomi ve teknoloji konularına ağırlık verileceği belirtildi.
Merkel’in Filistin topraklarını girmesinin beklenmediği aktarılırken, yapılacak görüşmelerde ayrıca İsrail-Filistin anlaşmazlığı, ABD - İran krizi gibi jeopolitik konuların da ele alınmasının beklendiği kaydedildi.
Kaynak: AA, İHA, Reuters, Time Of İsrael