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Dünyaİsrailli bakandan skandal açıklama İsrail askeri çok çok iyi davrandı
ORTADOĞU

İsrailli bakandan skandal açıklama: İsrail askeri 'çok çok iyi' davrandı

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, işgalci İsrail askerinin 60 Filistinliyi şehit etmesinden bir gün sonra skandal açıklamalara imza attı ve İsrail güçlerinin Filistinlilere 'çok çok iyi' davrandıklarını söyledi.

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İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked
İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, işgalci İsrail askerinin 61 Filistinliyi şehit etmesinden bir gün sonra İsrail güçlerinin Filistinlilere 'çok çok iyi' davrandıklarını dile getirdi.

Hürriyet'in haberine göre bir radyo programında konuşan İsrail Adalet Bakanı Shaked, işgalci İsrail askerlerinin bu süreci çok iyi yönettiğini ve Filistinlilere iyi davrandığını söyledi. İsrail askerinin barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilerin üzerine ateş açmasının ardından 61 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili konuşan Shaked, İsrail'i katliamla suçlayan bir çok ülkenin aşırı tepki gösterdiğini belirtti.

Küstah ifadeler

'Güvenlik güçleri çok iyi bir iş yapıyor ve olayları yönetiyor" diyen Shaked uluslararası eleştiriler konusunda "Hoş değil ama biz buna alışığız ve başa çıkabiliriz" dedi.

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