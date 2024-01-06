İsrailli büyükelçi istenmeyen kişi ilan edilecek: İmza kampanyası başlatıldı

Bu nedenle parti lideri olarak size, İşçi Partisi temsilcilerinin mevcut İsrail Büyükelçisi Tzipi Hotovely ile hiçbir temasta bulunmaması ve hiçbir platformda birlikte yer almaması yönündeki beklentiyle yazıyoruz. Çok açıkça belli ki Büyükelçi barıştan yana değil"