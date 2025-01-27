İsrailli esir ailelerinden Ben-Gvir'e tepki: Komite toplantısını terk etti

İsrail'in aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, esir yakınlarının tepki göstermesi üzerine İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi toplantısını terk etti. Ben-Gvir, Gazzelilerin kuzeye dönüşünü "Hamas'ın zaferi" olarak yorumlamış ve hükümete tepki göstermişti.
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, esir yakınlarının kendisini "sevdiklerini yüzüstü bırakmakla" suçlamasının ardından Ben-Gvir, toplantıda "Keşke herkes benim gibi ilkeli olsa." diye bağırdı.
Ben-Gvir'in toplantı salonundaki esir yakınlarına "ayıp" diye bağırarak salonu terk etmesinin ardından Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, taraflara nezaket çağrısı yaptı. Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lider Ben-Gvir, verilen kısa aranın ardından esir yakınlarının toplantı salonunu terk etmesiyle geri döndü.