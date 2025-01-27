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İsrailli esir ailelerinden Ben-Gvir'e tepki: Komite toplantısını terk etti

İsrailli esir ailelerinden Ben-Gvir'e tepki: Komite toplantısını terk etti

14:3727/01/2025, Pazartesi
AA
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İsrailli esir aileleri, Ben-Gvir'e tepki gösterdi.
İsrailli esir aileleri, Ben-Gvir'e tepki gösterdi.

İsrail'in aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, esir yakınlarının tepki göstermesi üzerine İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi toplantısını terk etti. Ben-Gvir, Gazzelilerin kuzeye dönüşünü "Hamas'ın zaferi" olarak yorumlamış ve hükümete tepki göstermişti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, esir yakınlarının kendisini "sevdiklerini yüzüstü bırakmakla" suçlamasının ardından Ben-Gvir, toplantıda "Keşke herkes benim gibi ilkeli olsa." diye bağırdı.

Itamar Ben-Gvir.

Ben-Gvir'in toplantı salonundaki esir yakınlarına "ayıp" diye bağırarak salonu terk etmesinin ardından Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, taraflara nezaket çağrısı yaptı. Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lider Ben-Gvir, verilen kısa aranın ardından esir yakınlarının toplantı salonunu terk etmesiyle geri döndü.


Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu sık sık vurgulayan Ben-Gvir, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 19 Ocak'ta kabinede görevli diğer Yahudi Gücü Partisi bakanlarıyla hükümetten istifa ettiğini açıklamıştı.

#İsrail Meclisi
#Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi
#Itamar Ben-Gvir
#Ulusal Güvenlik Bakanı

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