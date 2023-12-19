|
Dünya

İsrailli esirler işgalci hükümetlerine mesaj: Hamas'ın Telegram hesabından yayınlandı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde tuttuğu yaşlı esirler İsrail hükümetine görüntülü mesaj göndererek, İsrail ordusunun hava saldırılarının kurbanı olmak istemediklerini duyurdu.

08:23 - 19/12/2023 Salı
AA
İsrailli esirler.
İsrailli esirler.

Hamas'ın Telegram hesabından, İsrailli esirlerin hükümete kurtarma çağrısında bulunduğu görüntülü mesaj paylaşıldı.


Üç yaşlı İsraillinin göründüğü videoda konuşan 79 yaşındaki Haiem Bery, bir grup yaşlı ile tutulduğunu, hepsinin kronik hastalıklarının bulunduğunu ve zor şartlar altında yaşadıklarını söyledi.


"Biz İsrail'in kuruluşunun temelini atan nesiliz, İsrail ordusunu başlatanlar bizdik. Niçin burada terk edildiğimizi anlamıyorum?" diyen Bery, "Ne pahasına olursa olsun bizi buradan kurtarmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.


Bery, İsrail ordusunun hedefi olmak istemediğine dikkati çekerek, "İsrail ordusunun hava saldırılarının kurbanı olmak istemiyoruz. Bizi koşulsuz serbest bırakın. Burada yaşlanmamıza izin vermeyin" diyerek sözlerine son verdi.


Görüntüye, sözleri "Yaşlılık zamanımda beni bırakma, gücüm tükendiğinde beni bırakma" olan Yahudi ilahisi eşlik etti.


#Esir
#Gazze
#İsrail
#İzzeddin el-Kassam Tugayları
#Yediot Ahronot
#Yoram Metzger
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alacak: KPSS’li ve KPSS’siz! İşte 7 bin 158 memur-işçi alımı branş dağılımı…