İsrailli eski bakan Kara: Amerikan Yahudileri Trump'a ihanet etti

Ekonomi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın köprülere yüzde 100 zam yapıldığına ilişkin iddiasını Karayolları Genel Müdürlüğü yalanladı. Altaylı'nın bir okurunun aracına ait HGS dokümanını köşesinde paylaşıp boğaz köprülerinden her iki yönden de geçiş ücreti alındığına ilişkin iddiasına yönelik yapılan incelemede bahse konu HGS dökümanının birden fazla araca ait olduğu ortaya çıktı. Sorunun aracı kiralayan firmadan kaynaklı olduğu da belirtilerek yapılan geçişlere ilişkin araç görüntüleri de paylaşıldı.