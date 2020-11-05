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Dünya İsrailli eski bakan Kara Amerikan Yahudileri Trumpa ihanet etti
ORTADOĞU AMERİKA

İsrailli eski bakan Kara: Amerikan Yahudileri Trump'a ihanet etti

ABD'de başkanlık seçimlerindeki belirsizlik sürerken İsrail'den ilginç bir açıklama geldi. Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara, Amerikan Yahudilerinin büyük çoğunluğunun başkanlık seçiminde Demokrat Partinin adayı Joe Biden'a destek vererek Başkan Donald Trump'a "ihanet" ettiğini iddia etti.

Haber Merkezi DHA
İsrail'in eski letişim Bakanı Eyüb Kara.
İsrail'in eski letişim Bakanı Eyüb Kara.

ABD'deki tarihi başkanlık seçiminde belirsizlik devam ederken, İsrail'den kritik açıklama geldi. Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara, Amerikan Yahudilerinin büyük çoğunluğunun başkanlık seçiminde Demokrat Partinin adayı Joe Biden'a destek vererek Başkan Donald Trump'a "ihanet" ettiğini iddia etti.

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AMERİKAN YAHUDİLERİ TRUMP'A İHANET ETTİ
İsrail'in eski letişim Bakanı Eyüb Kara, Amerikan Yahudilerinin büyük çoğunluğunun başkanlık seçiminde Demokrat Partinin adayı Joe Biden'a destek vererek ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'a "ihanet" ettiğini iddia etti. Seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kara, "Amerikan Yahudilerinin yüzde 72'sinin minnettar olmaması ve Joe Biden'i seçmesi büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor." ifadesini kullandı.

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