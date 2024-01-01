İsrailli eski generalden çarpıcı itiraf: Ağır kayıplar veriyoruz çamura battık

İsrail ordusunun yedek güçlerinde görevli eski general Brick, İsrail Maariv gazatesinde yer alan yazısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını değerlendirdi.
Brick, "Zaman geçtikçe Hamas'ın ortadan kaldırılması ve esirlerin serbest kalması gibi savaşın hedeflerinin gerçekleşmesinden uzaklaşıyoruz, Gazze'de giderek çamura batıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Savaşlarda eylem planının yeniden gözden geçirilmesi gereken aşamalar olduğunu ve şu anda bu aşamada olunduğunu kaydeden Brick, bugünün orduya çabaladığı hedeflere ulaşmanın mümkün olmayacağını açıkça gösterdiğini aktardı.
Brick, ordunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine girme niyetinin olmadığını itiraf ederek bunun sebebini şöyle ifade etti:
Hamas'ı ortadan kaldırmak ve tünelleri ele geçirmek
Brick, Refah'ta Hamas'ın idaresinin ortadan kaldırılamaması, Sina'dan Gazze Şeridi'ne silah geçişinin temel koridoru mesabesindeki tünellerin ele geçirilememesinin "savaşta belirlenen temel misyonu başaramadıkları anlamına geldiğini" aktardı.
"Savaş yöntemini yeniden değerlendirmenin, yoğun nüfuslu bölgelerden çıkmanın, doğru istihbarat bilgilerine dayalı uçaklarla ve kara saldırılarıyla nokta atışları yapma vaktinin geldiğini" savunan Brick, Hamas'ı tamamen ortadan kaldırma isteklerinin gerçekleşmediğini ancak daha az kayıpla bölgeyi kontrol etmeye devam edebileceklerini ve Hamas'ın saflarını yeniden düzenlemesini engelleyeceklerini öne sürdü.
Brick bunun aynı zamanda İsrail ordusunun savaşın üçüncü aşamasında uygulaması gereken planı olduğunu, bir an önce harekete geçmesi ve "faydasız kabustan" uyanması gerektiğini belirtti.
İsrail hükümetindeki görüş ayrılıkları
Bazı bakanların ve milletvekillerinin bu durumun bu aşamada gerçekçi olmadığının farkında olduğunu ancak suçlanmaktan çekindikleri için görüşlerini açıklamadığını öne süren Brick, bunun da bir kısır döngüye neden olduğunu aktardı.
Brick, İsrail'deki aşırı sağ yanlısı hükümet üyelerinin, gece-gündüz, Hamas yenilgiye uğratılana kadar Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın tüm gücüyle devam etmesi gerektiğini söylediğini, sahadaki gerçekleri görmezden gelerek sahte bir gerçeklik yaşadıklarını vurguladı.
Hükümet koalisyonunun radikal tarafının "savaştan sonrasını" tartışmaya hazır bile olmadığını anımsatan, bunun nedeninin "Gazze'nin yönetimine uluslararası bir idarenin dahil olabilmesi" olduğunu anımsatan Brick, şunları ifade etti:
Ama yeterli değil. Onların yaklaşımına göre, İsrail ordusundan büyük güçler, Gazze Şeridi'nin yoğun nüfuslu bölgelerinde senelerce kalmaya devam edecek, Hamas'la çete savaşını sürdürecek. Bu da onları tuzaklarla karşı karşıya getirmeye ve güçlerimize karşı tanksavar füzeleri ateşlemeye devam edilmesine, ağır kayıplara neden olacak."