İsrailli general: Sonumuz Nazi Almanyası olur

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Yair Golan, eğer aşırılık yanlısı Yahudilerin siyasette artan nüfuzu engellenmezse, ülkenin sonunun Nazi Almanya'sına benzeyeceğini iddia etti. Bir radyo söyleşisinde konuşan Golan, "İsrail demokrasisini mesihçi görüşlere sahip radikaller tarafından kullanılması konusunda çok çok dikatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Sol görüşleriyle öne çıkan Golan, "Herkese Nazilerin iktidara demokrasiyi kullanarak geldiklerini hatırlatmak isterim" uyarısıyla ülkesi Nazi dönemi şartlarla karşılaştırdı. Ülkede mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu, koltuğunu korumak amacıyla aşırı sağ partilerle koalisyon kurmuş durumda. Bu birliktelik ülkede diktatörlük ve faşizm korkusuna neden oluyor.