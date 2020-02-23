İsrailli işgalcilerden Filistinli şehidin naaşına insanlık dışı uygulama

İsrail askerlerinin bu sabah Gazze sınırı yakınında şehit ettiği ve kimliği henüz bilinmeyen kişinin naaşını bir grup Filistinlinin almaya çalıştığı anlar yansıyor.

Bölgeye gelen İsrail ordusuna ait buldozer, şehidin naaşını almaya çalışan Filistinlilere engel olmaya çalışıyor.

Buna rağmen Filistinlilerin şehidin naaşını alarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı sırada silah sesleri duyuluyor.

OYNAT 00:00 İsrail askerleri evinin önündeki yangını söndürmek isteyen Filistinli genci şehit etti 22 yaşındaki Filistinli Ömer Bedevi İsrail askerleri tarafından evinin önünde vuruldu. Bedevi'nin, evinin yakınındaki yangını söndürmek isterken vurulduğu ortaya çıktı. İsrail askerleri tarafından vahşi bir şekilde vurulam Bedevi'nin vurulma anı öncesinde , elinde havluyla yangının olduğu yere doğru ilerlediği belirtiliyor.



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İŞGALCİ GÜÇLER NAAŞIN ALINMASINA İZİN VERMEDİ

Naaşı almaya çalışanlara ateş açan İsrail askerlerinin bacağından vurduğu bir Filistinli yere düşüyor.

Ateş açılmasının ardından Filistinliler şehidin naaşını bırakmak zorunda kalıyor.

Grubu takip eden İsrail buldozeri şehidin cesedini almaya çalışırken korkunç görüntüler ortaya çıkıyor.

Buldozeri kullanan kişi, Filistinli şehidin naaşını önce kepçeye almak istiyor ancak cesedi parçalıyor, daha sonra da parçalanmış cesedi sürükleyerek bölgeden uzaklaşıyor.

İsrail askerlerinin Gazze'nin Abasan beldesinin doğusundaki sınır telleri yakınında bulunan 2 Filistinliye ateş açması sonucu bir kişi şehit olmuş, bir kişi de yaralanmıştı.

Askerler daha sonra, şehit olan ve yaralanan kişileri almak isteyen Filistinlilere de ateş açarak iki kişiyi ayağından yaralamıştı. Öte yandan İsrail ordusu, "patlayıcı madde yerleştirmek" için sınıra yaklaştığını iddia ettiği 2 kişiye ateş açıldığını duyurmuştu.