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Dünya

İsrailli vekil Tally Gotliv'den skandal 'nükleer silah' çağrısı: Gazze'yi düzleştirin

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu sonrası Ortadoğu resmen ateş çemberine döndü. Gazze'de sivil halka adeta ölüm yağdıran işgalci İsrail'den dünyayı adeta şoke eden bir açıklama geldi. 'Kıyamet Günü' füzesinin kullanılması çağrısında bulunan İsrailli milletvekili Tally Gotliv, ülkesinin Gazze'yi haritadan silmesi gerektiğine dair skandal ifadeler kullandı.

Seren Som
11:39 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İsrailli Likud Partisi'nden Tally Gotliv

İsrailli Likud Partisi'nden Tally Gotliv

Cumartesi günü adeta kâbusa uyanan İsrail, Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'na misilleme olarak Gazze'yi vurmaya devam ediyor.

Bölgeden her geçen dakika yeni bir ölüm haberi gelirken, İsrailli milletvekili Tally Gotliv'in skandal çağrısı dünyaya gündeme bomba gibi düştü.


İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, sağcı vekil, Hamas saldırılarına yanıt olarak 'Orta Doğu'yu sarsacak' 'Kıyamet Günü' füzesinin kullanılması gerektiğini ifade etti.


Knesset'teki sağcı Likud partisinin üyesi olan vekil sosyal medya hesaplarından defalarca ülkesinin Gazze'yi haritadan silmesi yönünde çağrıda bulundu.

İsrailli vekil 'Yalnızca Orta Doğu'yu sarsan bir patlama bu ülkenin itibarını, gücünü ve güvenliğini yeniden tesis edebilir' dedi.

'Kıyamet silahlarını korkusuzca kullanın'

'İsrail'in cephaneliğindeki her şeyi kullanması gerekiyor' diyen Govlit, "Sizden her şeyi yapmanızı ve düşmanlarımıza karşı kıyamet silahlarını korkusuzca kullanmanızı rica ediyorum" diye konuştu.

'Gazze'yi düzleştirin ve ezin'

Gotliv başka bir paylaşımında ise "Kötü adamla kötü olacaksın! Acıma yok! Gazze'yi düzleştirin ve ezin." şeklinde sözler sarf eden Gotliv, saldırgan sözlerini "Gazze'ye asker göndermeyi düşünmeden önce her şeyi yapın. Topçu kabiliyetimiz var. Buna çok büyük bütçeler ayırdık." Şeklinde sürdürdü.


  • İsrail'in 1960'lardan bu yana önemli sayıda nükleer silaha sahip olduğuna inanılıyor ancak ülke nükleer gücünü hiçbir zaman doğrulamadı.



#İsrail
#Gazze
#Hamas
#Tally Gotliv
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