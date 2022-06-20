Dünya İsrailliler çobanlık yaparak Filistinlileri yerinden ediyor
AVRUPA

İsrailliler çobanlık yaparak Filistinlileri yerinden ediyor

İsrailli yerliler Filistinlileri topraklarından çıkararak Batı Şeria'da 77 İsrail çiftliği ve çoban evi kurdu. Bu son yıllarda İsraillilerin yerleşim yerlerini büyüttüğünü ve Filistinlileri zorla yerinden ettiklerini gösteriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrailliler çobanlık yaparak Filistinlileri yerinden ediyor
İşgal altındaki Batı Şeria'daki bir çiftlik

İsrailli yerleşimciler çobanlığı bir araç olarak kullanarak Filistin arazilerini ele geçiriyor.

Yolun Filistinliler için güvenli olan tarafında 200 kişilik bir sürü güden 16 yaşındaki Muhammed, "Eskiden dağların ve vadinin her yerine koyun ve keçileri götürebiliyorduk. Şimdi bunun ötesi yasak." dedi.

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Al-Auja köyünden bir çoban olan 52 yaşındaki Ebu Fadi, "Dağdan inip suyu alıyorlar, toprağı alıyorlar. Artık yeterli alan yok ve her iki tarafta da baskı altındayız." diyerek sözlerine devam etti.

Genellikle bu, Batı Şeria'da on yıllardır yaşanan en önemli değişiklik. Yerleşimciler eskiden topluluklar inşa etmekle ilgiliydi. Şimdi ise İsrailliler çiftlik kurmak için tek başına geliyor ve daha sonra ailelerini getiriyor.

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