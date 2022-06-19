İstanbul zirvesini adres gösterdi: Ukrayna'dan yeniden müzakere sinyali

24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında neredeyse 4 ay geride kalırken, ara verilen müzakere görüşmelerine yeniden başlanabileceğinin umudu doğdu. Müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanı David Arakhamia, ağustos ayının sonlarına doğru Rus tarafıyla masaya oturabileceklerini ifade etti. Anlaşma metnine ilişkin detay vermeyen Arakhamia, İstanbul’daki müzakerelerde Moskova’ya sunulan önerilere işaret ederek, “Buna benzer bir anlaşma olabilir” dedi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak tarafından mayıs ayında yapılan açıklamada, Rusya ile müzakere görüşmelerinin askıya alındığı duyurulmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de iki ülke arasındaki görüşmelerin Rusya’nın tutumundan dolayı gerçekleşmediğini açıklamıştı.

ŞARTLI TEKLİF

Arakhamia, Rus birliklerinin 24 Şubat’tan önceki konumlarına dönmeleri şartıyla Moskova ile asgari bir anlaşma yapılabileceğini ifade etti. İstanbul görüşmelerine dikkat çeken müzakereci, “İstanbul’da önerilene benzer bir siyasi anlaşma düşünebiliriz. Örneğin Kırım meselesine birkaç yıl değinmeyecektik. Bunu askeri olarak değil, diplomatik olarak yapardık” dedi. Müzakere masasında ellerini güçlendirmek için karşı saldırıya geçeceklerini kaydeden Ukraynalı yetkili, “Açık kaynaklardan gördükleri için planlarımızı Ruslarla paylaşmak istemiyoruz ama belli alanlarda taarruza geçeceğimizi düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

David Arakhamia

EN ANLAMLI İLERLEME

Savaşın sona ermesi için birçok kez çeşitli ülkelerde bir araya gelen Rusya-Ukrayna heyetleri, en anlamlı ilerlemeyi İstanbul’da kaydetmişti. 29 Mart’taki görüşmeler esnasında Kiev tarafından Moskova’ya bazı öneriler sunulmuş; teklif edilen taslak metinde, “Ukrayna, uluslararası yasal garantiler altında kalıcı olarak tarafsız, nükleer olmayan bir devlet ilan edilecek” ve “Ukrayna, Rusya dahil garantör ülkelerin onayı olmaksızın askeri ittifaklara katılmayı, yabancı askeri üsler ile birliklere ev sahipliği yapmayı ve askeri tatbikatları reddedecek” maddelerine yer verilmişti. Ayrıca güvenlik garantilerinin Kırım ve Donbas toprakları için geçerli olmayacağı ve Ukrayna’nın bu bölgeleri askeri yollarla geri almaya girişmeyeceği de belirtilmişti.

REKLAM

Boris Johnson- Zelensky

Avrupa’dan sonra İngiliz çıkarması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği liderlerinin ardından Kiev’i sürpriz şekilde ziyaret ederek, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. Rusya’nın işgali başladığından bu yana ikinci kez Kiev’e giden Johnson, Ukrayna askerleri için eğitim programı teklifinde bulundu. Görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Zelenski’ye, savaşın denklemini değiştirebilecek büyük bir askeri eğitim programı önerdim” ifadelerini kullanan Johnson, 120 günde Ukrayna ordusundaki 10 bin askere eğitim vermeyi teklif ettiğini belirtti. İngiltere Başbakanı Johnson’ın, Fransa, Almanya, İtalya ve Romanya liderlerinin perşembe günü Zelenski ile görüşmesinin hemen ardından Kiev’i sürpriz şekilde ziyareti dikkat çekti. İngiltere Başbakanı en son 9 Nisan’da Ukrayna’ya gitmişti.

Alex Drueke- Andy Huynh

Esir ABD’li askerleri televizyona çıkardı

Rusya’ya karşı savaşmaya gittikleri Ukrayna’da ayrılıkçılar tarafından esir alınan 2 ABD vatandaşı, Rus televizyonuna çıktı. Ukrayna’da 10 gündür kayıp olan ve esir alındıkları ortaya çıkan eski ABD ordusu mensubu Alex Drueke ve Andy Huynh, Rus kanalı RT’den ailelerine seslendi. Tutsaklar, iyi olduklarını ve bir an önce eve dönmek istediklerini belirtti. Geçen hafta Donetsk’te Rus askerleri tarafından esir alınan ikisi İngiliz üç yabancı paralı asker idam cezasına çarptırılmıştı.