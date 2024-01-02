İstanbul'daki miting dış basında: Binlerce kişi yılbaşında İstanbul'da Gazze'de ateşkes çağrısıyla yürüdü

İstanbul’da yeni yılın ilk saatlerinde 250 bin kişi, Pençe-Kilit’teki şehitlerimize ve Filistin’e destek için Galata Köprüsü ile Eminönü Meydanı’nda buluştu. Dünyaya verilen mesaj, “PKK saldırısının ve İsrail katliamlarının arkasında aynı odakların olduğunu biliyoruz. Acımız ortak, mücadelemiz de ortak olacak” şeklindeydi.