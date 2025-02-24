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İşte Türk vekiller

Ahmet Özay
09:0424/02/2025, Pazartesi
G: 24/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Almanya'da parlamentoya 11 Türk kökenli milletvekili girmeye hak kazandı.
Almanya'da parlamentoya 11 Türk kökenli milletvekili girmeye hak kazandı.

Almanya’da yapılan genel seçimlerde 630 milletvekilinden oluşan parlamentoya 19 Türkiye kökenli milletvekili girmeye hak kazandı.

Almanya’da yapılan genel seçimlerde 630 milletvekilinden oluşan parlamentoya henüz kesin olmayan sonuçlara göre 19 Türkiye kökenli milletvekili girmeye hak kazandı.

Son yapılan 2021 genel seçimlerine göre bir sandalye fazla sandalye elde eden Türk milletvekilleri Alman Sosyal Demokrat Partisi SPD’nin yüzde 10 dolayında oy kaybetmesinden de etkilendi.

AfD haricinde 4 siyasi partiden aday olan Türk vekillerin partilere göre dağılımı Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU 3, Alman Sosyal Demokrat Partisi SPD 7, Yeşiller 2, Sol Parti 7 olmak üzere gerçekleşti.

Alman Parlamentosuna seçilen milletvekilleri partilere göre;
  • Aydan Özoğuz, Derya Türk Nachbaur, Hakan Demir, Macit Karaahmetoğlu, Mahmut Özemir,
  • Metin Hakverdi, Serdar Yüksel (SPD), Hülya Düber, Serap Güler
  • Tijen Ataoğlu (CDU/CSU), Ateş Gürpınar, Ferat Koçak, Gökay Akbulut, Cansın Köktürk, Cansu Özdemir, Cem Halit İnce, Mirza Edis (Sol Parti), Ayşe Asar, Filiz Polat (Yeşiller)

  • Yeni parlamentoda Türkiye karşıtı isimler Cem Özdemir yeniden aday olmaması, Sevim Dağdelen de partisinin barajı aşamaması nedeni ile bulunmayacak.
#Almanya
#Aydan Özoğuz
#Mahmut Özemir
#Metin Hakverdi
#Serdar Yüksel
#Hülya Düber
#Serap Güler

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