İşte Türk vekiller

Almanya’da yapılan genel seçimlerde 630 milletvekilinden oluşan parlamentoya henüz kesin olmayan sonuçlara göre 19 Türkiye kökenli milletvekili girmeye hak kazandı.

Son yapılan 2021 genel seçimlerine göre bir sandalye fazla sandalye elde eden Türk milletvekilleri Alman Sosyal Demokrat Partisi SPD’nin yüzde 10 dolayında oy kaybetmesinden de etkilendi.

AfD haricinde 4 siyasi partiden aday olan Türk vekillerin partilere göre dağılımı Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU 3, Alman Sosyal Demokrat Partisi SPD 7, Yeşiller 2, Sol Parti 7 olmak üzere gerçekleşti.

Alman Parlamentosuna seçilen milletvekilleri partilere göre;

Aydan Özoğuz, Derya Türk Nachbaur, Hakan Demir, Macit Karaahmetoğlu, Mahmut Özemir,

Metin Hakverdi, Serdar Yüksel (SPD), Hülya Düber, Serap Güler

Tijen Ataoğlu (CDU/CSU), Ateş Gürpınar, Ferat Koçak, Gökay Akbulut, Cansın Köktürk, Cansu Özdemir, Cem Halit İnce, Mirza Edis (Sol Parti), Ayşe Asar, Filiz Polat (Yeşiller)



