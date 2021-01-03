Dünya İşten çıkarılan kişi büyük ikramiyeyi kazandı
AMERİKA

İşten çıkarılan kişi büyük ikramiyeyi kazandı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle işten çıkarılan ve kısa süre sonra babasını kaybeden öğretmen Joe Camp, 250 bin dolarlık büyük ikramiyeyi kazandı.

Haber Merkezi DHA
İşten çıkarılan kişi büyük ikramiyeyi kazandı.
İşten çıkarılan kişi büyük ikramiyeyi kazandı.

Kuzey Karolina’da 20 yıl boyunca okul öncesi öğretmeni olarak çalışan Joe Camp, pandemi nedeniyle Eylül ayında işten çıkarıldı. Bir ay sonra da babasını kaybeden Camp, iki adet kazı kazan bileti aldı. Biletlerinden birine 250 bin dolarlık ikramiye vuran Camp "Birşeylere sahip olmak istiyorum. Daha önce hiçbir şeyim olmamıştı" dedi.

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Camp, "Perşembe sabahı mağazaya gittim ve her zaman yaptığım gibi iki kazı kazan bileti aldım ve ilkinde kazanmadım, bu yüzden ikinciyi denedim ve kazıdım ve benzin pompasının önünde dizlerimin üzerine düştüm" dedi.

Camp kazandığı parayı kızının eğitimi için ve sevdiklerine devretmeyi planladığı bir ev almak için kullanacağını söyledi.

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