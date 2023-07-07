İsveç bu sözlerle çalkalanıyor: İtiraf gibi açıklama 'Türkiye'nin talepleri meşru'

İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya NATO'ya üye olurken İsveç'in bu tutumu değişmeye başladı.





İsveç sonunda terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi.





1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası verilmenin önü açıldı.





Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç'e kötü Haber Almanya'dan geldi.

Alman medya kurumu Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) 'NATO zirvesi öncesi İsveç: Türkiye neden hala üyeliği engelliyor?' başlıklı bir analiz kaleme aldı.





'İsveç'in NATO'ya girişinin sadece bir formalite olması gerekiyordu, ancak Türkiye ve Macaristan'ın vetoları nedeniyle hala havada asılı duruyor' diyen RND şu değerlendirmede bulundu;

'Ankara'ya göre, Stockholm hükümeti İsveç'teki PKK destekçilerine karşı yeterli önlemi almıyor. Erdoğan'ın Stockholm'e yönelik sözlerinin ardından, Vilnius zirvesinde NATO üyeliği giderek daha olası görünmüyor.'

Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor. Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda. Zira Ukrayna işgali sonrası iki ülke de NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini karşılayan Finlandiya ittifaka üye oldu.





Macaristan Türkiye'yi destekliyor





Bir başka NATO üyesi Macaristan'ın Türkiye ile birlikte hareket ettiğine dikkat çeken RND, 'Erdoğan, henüz üyeliği onaylamamış olan Macaristan'ın devlet başkanı Viktor Orban'dan destek alıyor' dedi.





İsveç'in üyelik için önümüzdeki hafta gerçekleşecek NATO zirvesini beklediğini hatırlatan RND, 'İsveç'in kabulü ancak zirve toplantısından sonra mümkündür' dedi.





Alman yayın kuruluşu haberinde şu ifadelere yer verdi;





'İsveç'in sürpriz bir şekilde zirvede NATO'ya kabul edilmesi aslında artık mümkün değil. Erdoğan ve Orban'ın İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması için meclis oylamasına ihtiyaçları var.'





Bir başka Alman medya kuruluşu ZDF 'İsveç, Türkiye'nin ne istediğinden emin değil' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

'İsveç hâlâ Ankara'nın NATO üyeliğine evet yanıtını bekliyor' diyen ZDF, iki ülkenin müzakerelere devam ettiğine dikkat çekti ve İsveçli güvenlik uzmanı Engelbrekt'in başarısızlığın İsveç ve NATO için sorunlu olacağını belirttiğini aktardı.





N-TV İsveç'in NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD Başkanı Biden'ın desteğine sahip olduğunu hatırlattı ancak bunun üyelik için yeterli olmadığının altını çizdi.





'Stoltenberg arabuluculuk yapmak istiyor' diyen Süddeutsche Zeitung 'Türkiye, İsveç'in ittifaka girmesini engellemeye devam ediyor' dedi.





Alman gazete 'Zirve öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson ile üst düzey bir görüşmenin sorunu çözebilir' dedi.

Terör örgütü YPG/PKK destekçisi Amineh Kakabaveh, dönemin İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında Finlandiya ve Türkiye ile imzaladığı ortak memorandum nedeniyle Anayasa Komisyonu’na suç duyurusunda bulunmuştu.





İsveçli bakan: Erdoğan'ı anlıyorum





SVT'nin İsveç'in NATO sürecini anlatan yeni belgeselinde eski dışişleri bakanı Ann Linde, Erdoğan'ın İsveç'in üyelik başvurusuna karşı çıkmasını anladığını ifade etti.





Eski bakan 'Yani Türkiye'deki PKK'nın İsveç'ten finanse edildiği konusunda haklılar. Ama İsveç'te bir güvenlik sorunu olmadığı için Türklerin bunu yeterince ciddiye almadığımızı düşünmeleri hâlâ anlaşılabilir' dedi.





Ülkesinin NATO üyelik sürecini değerlendiren Linde 'terörle mücadeleyi ciddiye aldığımızı göstermemizi talep etmek meşrudur' dedi.





İsveç merkezli STV Nyheter 'Başbakan Ulf Kristersson'un Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünde süreci bir sonuca götürüp getiremeyeceği hala belirsiz' yorumunda bulundu.



