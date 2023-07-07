|
Dünya

İsveç bu sözlerle çalkalanıyor: İtiraf gibi açıklama 'Türkiye'nin talepleri meşru'

Dünyanın gözü Türkiye'nin İsveç konusunda atacağı adımda. NATO umudunu Türkiye'nin kararına bağlayan İsveç'e kötü haber Almanya'dan geldi. Alman medya kurumu Redaktions Netzwerk Deutschland 'Türkiye neden hala üyeliği engelliyor?' sorusuna yanıt aradı ve İsveç'in üyelik umutlarını söndüren bir sonuca ulaştı. İsveç eski Dışişleri Bakanı Linde'nin Türkiye açıklaması ise ülkenin gündemine adeta bomba gibi düştü.

15:08 . 7/07/2023 Cuma
Diğer
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya NATO'ya üye olurken İsveç'in bu tutumu değişmeye başladı.


İsveç sonunda terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi.


1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası verilmenin önü açıldı.


Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç'e kötü Haber Almanya'dan geldi.

Alman medya kurumu Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) 'NATO zirvesi öncesi İsveç: Türkiye neden hala üyeliği engelliyor?' başlıklı bir analiz kaleme aldı.


'İsveç'in NATO'ya girişinin sadece bir formalite olması gerekiyordu, ancak Türkiye ve Macaristan'ın vetoları nedeniyle hala havada asılı duruyor' diyen RND şu değerlendirmede bulundu;

'Ankara'ya göre, Stockholm hükümeti İsveç'teki PKK destekçilerine karşı yeterli önlemi almıyor. Erdoğan'ın Stockholm'e yönelik sözlerinin ardından, Vilnius zirvesinde NATO üyeliği giderek daha olası görünmüyor.'

Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor. Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda. Zira Ukrayna işgali sonrası iki ülke de NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini karşılayan Finlandiya ittifaka üye oldu.

Macaristan Türkiye'yi destekliyor


Bir başka NATO üyesi Macaristan'ın Türkiye ile birlikte hareket ettiğine dikkat çeken RND, 'Erdoğan, henüz üyeliği onaylamamış olan Macaristan'ın devlet başkanı Viktor Orban'dan destek alıyor' dedi.


İsveç'in üyelik için önümüzdeki hafta gerçekleşecek NATO zirvesini beklediğini hatırlatan RND, 'İsveç'in kabulü ancak zirve toplantısından sonra mümkündür' dedi.


Alman yayın kuruluşu haberinde şu ifadelere yer verdi;


'İsveç'in sürpriz bir şekilde zirvede NATO'ya kabul edilmesi aslında artık mümkün değil. Erdoğan ve Orban'ın İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması için meclis oylamasına ihtiyaçları var.'


Bir başka Alman medya kuruluşu ZDF 'İsveç, Türkiye'nin ne istediğinden emin değil' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

'İsveç hâlâ Ankara'nın NATO üyeliğine evet yanıtını bekliyor' diyen ZDF, iki ülkenin müzakerelere devam ettiğine dikkat çekti ve İsveçli güvenlik uzmanı Engelbrekt'in başarısızlığın İsveç ve NATO için sorunlu olacağını belirttiğini aktardı.


N-TV İsveç'in NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD Başkanı Biden'ın desteğine sahip olduğunu hatırlattı ancak bunun üyelik için yeterli olmadığının altını çizdi.


'Stoltenberg arabuluculuk yapmak istiyor' diyen Süddeutsche Zeitung 'Türkiye, İsveç'in ittifaka girmesini engellemeye devam ediyor' dedi.


Alman gazete 'Zirve öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson ile üst düzey bir görüşmenin sorunu çözebilir' dedi.

Terör örgütü YPG/PKK destekçisi Amineh Kakabaveh, dönemin İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında Finlandiya ve Türkiye ile imzaladığı ortak memorandum nedeniyle Anayasa Komisyonu’na suç duyurusunda bulunmuştu.

İsveçli bakan: Erdoğan'ı anlıyorum


SVT'nin İsveç'in NATO sürecini anlatan yeni belgeselinde eski dışişleri bakanı Ann Linde, Erdoğan'ın İsveç'in üyelik başvurusuna karşı çıkmasını anladığını ifade etti.


Eski bakan 'Yani Türkiye'deki PKK'nın İsveç'ten finanse edildiği konusunda haklılar. Ama İsveç'te bir güvenlik sorunu olmadığı için Türklerin bunu yeterince ciddiye almadığımızı düşünmeleri hâlâ anlaşılabilir' dedi.


Ülkesinin NATO üyelik sürecini değerlendiren Linde 'terörle mücadeleyi ciddiye aldığımızı göstermemizi talep etmek meşrudur' dedi.


İsveç merkezli STV Nyheter 'Başbakan Ulf Kristersson'un Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünde süreci bir sonuca götürüp getiremeyeceği hala belirsiz' yorumunda bulundu.

Eski İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK/YPG itirafı: İsveç tarafından finanse edildiği konusunda haklılar
Eski İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK/YPG itirafı: İsveç tarafından finanse edildiği konusunda haklılar

NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'ten peş peşe kritik hamleler geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesi, İsveç'i terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik son kez uyarırken ülkenin eski Dışişleri Bakanı Ann Linde'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Türkiye'nin ciddi şekilde terör saldırılarına maruz kaldığını söyleyen Linde, İsveç dahil diğer ülkelerin bu durumu yeterince ciddiye almadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu durumu eleştirme hakkı olduğunu söyleyen Linde, ülkesinin terör örgütü PKK/YPG'ye finansal yardımda bulunduğunu itiraf etti.

Eski İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK/YPG itirafı: İsveç tarafından finanse edildiği konusunda haklılar
Eski İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK/YPG itirafı: İsveç tarafından finanse edildiği konusunda haklılar

NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'ten peş peşe kritik hamleler geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesi, İsveç'i terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik son kez uyarırken ülkenin eski Dışişleri Bakanı Ann Linde'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Türkiye'nin ciddi şekilde terör saldırılarına maruz kaldığını söyleyen Linde, İsveç dahil diğer ülkelerin bu durumu yeterince ciddiye almadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu durumu eleştirme hakkı olduğunu söyleyen Linde, ülkesinin terör örgütü PKK/YPG'ye finansal yardımda bulunduğunu itiraf etti.


#Türkiye
#İsveç
#NATO
37 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı: Yerinde Dönüşüm Projesi kredi ve hibe detayları