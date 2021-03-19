Dünya İsveç Dışişleri Bakanı Türkiye ile diyaloğu sürdürmeliyiz
AVRUPA

İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile diyaloğu sürdürmeliyiz

Avrupa Birliği'nin 24-25 Mart'ta yapılacak liderler zirvesi öncesi bir açıklama yapan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Linde, "Türkiye ile sürekli diyalog, hem eleştiriyi dile getirmek hem de iş birliğini geliştirmek için son derece önemli" dedi.

Haber Merkezi AA
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Dışişleri Bakanlığı resmi internet sayfasından, Avrupa Birliğinin (AB) 24-25 Mart'ta yapılacak liderler zirvesi hakkında açıklama yaptı. Linde açıklamasında şunları söyledi:

"Hükümetimiz, Avrupa Birliğinin (AB) Türkiye'ye karşı dengeli ve sürdürülebilir bir çizgi ile hareket etmesi gerektiğine inanıyor. Türkiye ile sürekli diyalog, hem eleştiriyi dile getirmek hem de iş birliğini geliştirmek için son derece önemlidir."

İsveç'in Türkiye'ye yaptırım isteyeceği iddia edilmişti

  • Ülkenin devlet televizyonu SVT, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan davaya ilişkin, İsveç'in AB nezdinde Türkiye'ye yaptırım isteyeceğini duyurmuştu. Haberin yayımlanmasından kısa süre sonra Linde'nin farklı bir açıklama yapması dikkati çekti.

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