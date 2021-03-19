İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile diyaloğu sürdürmeliyiz

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Dışişleri Bakanlığı resmi internet sayfasından, Avrupa Birliğinin (AB) 24-25 Mart'ta yapılacak liderler zirvesi hakkında açıklama yaptı. Linde açıklamasında şunları söyledi:

"Hükümetimiz, Avrupa Birliğinin (AB) Türkiye'ye karşı dengeli ve sürdürülebilir bir çizgi ile hareket etmesi gerektiğine inanıyor. Türkiye ile sürekli diyalog, hem eleştiriyi dile getirmek hem de iş birliğini geliştirmek için son derece önemlidir."

İsveç'in Türkiye'ye yaptırım isteyeceği iddia edilmişti

Ülkenin devlet televizyonu SVT, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan davaya ilişkin, İsveç'in AB nezdinde Türkiye'ye yaptırım isteyeceğini duyurmuştu. Haberin yayımlanmasından kısa süre sonra Linde'nin farklı bir açıklama yapması dikkati çekti.

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