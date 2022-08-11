İsveç medyası açıkladı: İşte Türkiye'ye iade edilecek ilk isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK/PYD/YPG ile FETÖ'ye destek verilmemesi bizim kırmızı çizgimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsveç ve Finlandiya ile imzalanan NATO muhtırasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'PKK/PYD/YPG ile FETÖ'ye destek verilmeyeceği ve bunun bizim kırmızı çizgimiz olduğunu kendilerine orada ısrarla hatırlattık. 'Buradan taviz vermeyi bizden kimse beklemesin' dedik. Zirvenin en önemli neticesi bana göre budur.' ifadelerini kullandı.