Dünya İsveç Savunma Bakanının dikkat çeken NATO açıklaması
AVRUPA

İsveç Savunma Bakanı'nın dikkat çeken NATO açıklaması

İsveç Savunma Bakanı Hultqvist, 'Ben savunma bakanı olduğum sürece İsveç asla NATO üyesi olmayacak' sözünü hatırlatarak, 'Aynı düşüncedeyim, aynı sözü 'asla' kelimesini kullanmadan söylüyorum. Geldiğimiz durum 'asla' kelimesini kullanmamamı öğretti' dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İsveç Savunma Bakanının dikkat çeken NATO açıklaması
İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, savunma bakanı olduğu sürece ülkesinin NATO'ya katılmayacağını söyledi.

  • Ülkesinin devlet televizyonu SVT'de, haber programı "30 dakika"ya açıklamalarda bulunan Hultqvist, geçen sene kasım ayında sarf ettiği "Ben savunma bakanı olduğum sürece İsveç asla NATO üyesi olmayacak." sözünü hatırlatarak, "Aynı düşüncedeyim, aynı sözü 'asla' kelimesini kullanmadan söylüyorum. Geldiğimiz durum 'asla' kelimesini kullanmamamı öğretti" ifadelerini kullandı.

Yakın bölgelerin güvenliği için İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmadığını dile getiren Hultqvist, "İsveç'in NATO'ya üye olması, güvenlik çizgisini temelden değiştirmek anlamına gelir. Bu, yakın bölgemizin güvenliğini etkiler" diye konuştu.

Savunmaya tüm zamanların en büyük yatırımı

Hultqvist, İsveç'in askeri savunmaya tüm zamanların en büyük yatırımını yapacaklarını, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunmaya ayıracaklarını söyledi.

  • SVT'nin haberine göre, İsveç, geçen sene askeri savunmaya 6,5 milyar dolar bütçe ayırdı. Rusya-Ukrayna savaşından sonra bütçenin 11 milyar dolara çıkarılacağı kaydedildi.

NATO'dan Putin'e çağrı: Askerlerini geri çek
DÜNYA
NATO'dan Putin'e çağrı: Askerlerini geri çek

NATO'dan tepki çeken Ukrayna paylaşımı
DÜNYA
NATO'dan tepki çeken Ukrayna paylaşımı
Yerle bir oldu

Yerle bir oldu

​Mariupol'deki büyük yıkım uydudan görüntülendi.
Galatasaraylı yıldız İspanyolların ilgi odağı

Galatasaraylı yıldız
İspanyolların ilgi odağı

​Milli futbolcu, Barcelona maçı öncesinde röportaj verdi.
Putinden kayyum kararı: Rusyadaki faaliyetlerini askıya alan şirketlere devlet yönetim atayacak

​Trabzonspor Başkanı, hakemlere düdük astırılmasını değerlendirdi.

Doğal gaz keşfiyle ilgili heyecanlandıran gelişme.

Şanlıurfa'da iki polisimizi şehit etmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.