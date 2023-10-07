İsveç sokakları terör örgütü PKK/YPG'nin yeni provokasyonuna sahne oldu

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyelik başvurusunun TBMM tarafından ekim ayı içinde onaylayacağını kesin olarak söyleyemeyeceğini bildirdi. Kristersson yaptığı açıklamada "Bu karar Türkiye'ye ait, Türkiye kendi kararlarını kendi alır" dedi.