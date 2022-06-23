Dünya İsveç teröristin sesi olmaya devam ediyor Devlet televizyonu YPG/PKK elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile röportaj yaptı
AVRUPA

İsveç teröristin sesi olmaya devam ediyor: Devlet televizyonu YPG/PKK elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile röportaj yaptı

İsveç devlet televizyonu SVT daha önce YPG/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim ile röportaj yapmıştı. İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile görüşmeler yaptığı bir dönemde, SVT bu kez ekrana terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i çıkardı.

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Haber Merkezi AA
İsveç teröristin sesi olmaya devam ediyor: Devlet televizyonu YPG/PKK elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile röportaj yaptı
İsveç devlet televizyonu YPG/PKK elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile röportaj yaptı.

İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile görüşmeler yaptığı bir dönemde SVT'ye saklandığı sözde makamından açıklamalarda bulunan Şahin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemek için yapacağı muhtemel bir operasyona cevap vereceklerini söyledi.

Türkiye'nin muhtemel operasyonu için NATO ülkelerine baskı yaptığını iddia eden terörist elebaşı Şahin, "İsveç'in kendilerine verdiği desteğin devam etmesi ve bu desteğin siyasi ve ahlaki olduğunu açıklaması gerektiğini" kaydetti.

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SVT, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim ile de Suriye'nin kuzeyinde saklandığı ABD askeri üssünde 25 Mayıs'ta röportaj yapmıştı.

İsveç teröristlerin sesi olmayı sürdürüyor: Devlet televizyonu YPG/PKK'nın ele başlarından Müslim ile röportaj yaptı
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İsveç teröristlerin sesi olmayı sürdürüyor: Devlet televizyonu YPG/PKK'nın ele başlarından Müslim ile röportaj yaptı
  • Bu röportaja tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle İsveç, Stockholm’ün caddelerinde teröristleri gezdiriyor, kendi polisleriyle onları güvence altına alıyor. Hatta hatta görüşmeyi yaptıkları günün akşamında İsveç devlet televizyonunda Salih Müslim denen teröristi konuşturarak bize her türlü yanlışı yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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