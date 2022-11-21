İsveç: Türkiye'nin teröre karşı kendini savunma hakkı var

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İBB Meclisi'nde Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası tartışması: Yalanı bu kadar kurumsal hale getirmek tehlikelidir

İBB Meclisi Kasım ayı ikinci birleşimi sırasında söz alan İBB AK Parti Meclis Üyesi Ömer Çetinkaya, Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim yapıldığına dair kanıt istedi. "Ekmek fabrikasının açıldığına dair basına görüntü servis edilmiştir. Görüntülerde çalışan ekmek bandı yoktur." diyen Çetinkaya, "Bu sizin siyaset anlayışınızı ele verdiği gibi, vatandaşa yalan söyleme konusunda ne kadarda rahat olduğunun göstermektedir. Ayrıca yalanı bu kadar aleni ve kurumsal hale getirmek halkı açıkça kandırmaya ve yanlış bilgilendirmeye çalışmak gerçekten çok tehlikelidir." ifadelerini kullandı.