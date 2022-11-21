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İsveç: Türkiye'nin teröre karşı kendini savunma hakkı var

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin teröre karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu söyledi.

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Haber Merkezi AA
İsveç: Türkiyenin teröre karşı kendini savunma hakkı var
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin teröre karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Moldova için uluslararası bağış konferansına katılan Billström, ülkesinin Expressen gazetesine açıklamalarda bulundu.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" hakkında konuşan Billström, "Türkiye terör saldırısına maruz kalan bir ülkedir ve terör saldırısına maruz kalan devletlerin kendini savunma hakkı vardır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kendisini terörden koruyabileceğini aktaran Billström, sivil kayıplardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

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