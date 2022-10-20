İsveç'in yeni hükümeti Türkiye'nin endişelerini giderme taahhüdünü yineledi

Kristersson, İsveç'in yeni başbakanı olarak göreve geldikten 3 gün sonra NATO'ya yaptığı ziyaret sonrasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu hakkında görüştüklerini belirten Kristersson, şu ana kadar 28 ülkenin üyeliği onayladığını hatırlattı.

Yeni İsveç hükümeti olarak NATO'ya katılıma büyük önem verdiklerini ifade eden Kristersson, ülkenin katılım sürecinin hükümet değişiminden etkilenmeyeceğini vurguladı.

DÜNYA İsveçli Bakan Billström: Türkiye ile anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz

Kristersson, Türkiye'nin daha önce gündeme getirdiği güvenlik endişeleri hakkında ise şunları söyledi:

"Hükümetim Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü memorandumu uygulamak için çabaları katlayacaktır. Bu durum hem İsveç'in NATO'ya katılımı öncesi hem de sonrası için böyle olacaktır. Üçlü memorandum, İsveç ve Türkiye arasında terörle mücadelede iş birliği için yeni platformlar kurmuştur. Terörle mücadele bizim için NATO katılımından önce de sonra da önceliktir. Taahhütlerimizde çok ciddiyiz."

DÜNYA Helsinki'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç Finlandiya ve Türkiye aleyhine gösteri yaptı

Türkiye'yi ziyaret etmek istiyor

Kristersson, Türkiye'nin endişelerini gidermek için önceki hükümetten daha fazla nasıl çaba gösterecekleri sorusunu yanıtlarken, İsveç'te terörle mücadele konusunda çıkarılan yeni bir yasa bulunduğunu hatırlattı.

REKLAM

Kristersson, "Biz önceki hükümet gibi Türkiye ile anlaşmaya bağlıyız. Ancak söz verdiklerimizi hayata geçirmek için bizim elimizde şimdi daha fazla araç bulunuyor" diye konuştu.

Türkiye'yi ziyaret niyeti olup olmadığı sorulan Kristersson, "En kısa zamanda Ankara'ya gitmeye hazırım. Bu mesajı Türk dostlarımıza ilettik." dedi.

Kristersson, NATO'nun nükleer doktrini dahil olmak üzere üyelik ile ilgili yükümlükleri yerine getireceklerini, NATO'nun savunma harcaması hedeflerine uyacaklarını, toplu savunmaya katkı sağlayacaklarını söyledi.

DÜNYA İsveç'te terör örgütü yandaşları yine gösteri düzenledi

Stoltenberg: Türkiye'nin endişelerinin öneminde uzlaştık

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İsveç'in terörle mücadelede iş birliğini güçlendirmek üzere üçlü muhtıraya olan taahhüdünü memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

AA

"Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerinin önemi üzerinde uzlaştık" diyen Stoltenberg, İsveç'in muhtırayı uygulamak için attığı adımlardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

REKLAM

Stoltenberg, bunlar arasında Türkiye'ye silah satışı kısıtlamalarının kaldırılması, terörle mücadelede iş birliğinin artırılması, PKK dahil terör örgütlerine katılımın yasaklanması ile suçluların iadesi ve terörün finansmanı gibi konulardaki mekanizma aracılığıyla yapılan çalışmalar bulunduğunu kaydetti.