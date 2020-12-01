İsveç'te bir kadın oğlunu 28 yıl kilitli tuttu Akrabası ihbarda bulundu yaşlı kadına soruşturma açıldı: Oğlunu 28 yıldır kilitli tuttuğu iddia ediliyor İsveç'te oğlunu 28 yıl boyunca bir apartman dairesinde kilitli tuttuğundan şüphelenilen 70'li yaşlardaki kadına, akrabasının ihbarı üzerine soruşturma açıldı. Yaşlı kadının, özgürlükten yoksun bırakma ve ağır bedensel zarar verme gibi suçları işlediğinden şüpheleniliyor. Kimliği açıklanmayan akraba, yaşlı kadının evine gittiğinde, evin "idrar" koktuğunu, "kir ve toz" içinde olduğunu söyledi. Mutfaktan bir ses duyan akraba, 41 yaşındaki adamı battaniye ve yastıkların üzerinde oturur halde buldu. Akrabası adamın dişlerinin dökülmüş olduğunu, bacaklarında yaralar bulunduğunu ve konuşmasının zayıflamış olarak gördüğünü belirtti.

Haber Merkezi 01 Aralık 2020, 18:27 Son Güncelleme: 01 Aralık 2020, 18:56 AA