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Dünya Akrabası ihbarda bulundu yaşlı kadına soruşturma açıldı Oğlunu 28 yıldır kilitli tuttuğu iddia ediliyor
AVRUPA

İsveç'te bir kadın oğlunu 28 yıl kilitli tuttu

Akrabası ihbarda bulundu yaşlı kadına soruşturma açıldı: Oğlunu 28 yıldır kilitli tuttuğu iddia ediliyor

İsveç'te oğlunu 28 yıl boyunca bir apartman dairesinde kilitli tuttuğundan şüphelenilen 70'li yaşlardaki kadına, akrabasının ihbarı üzerine soruşturma açıldı. Yaşlı kadının, özgürlükten yoksun bırakma ve ağır bedensel zarar verme gibi suçları işlediğinden şüpheleniliyor. Kimliği açıklanmayan akraba, yaşlı kadının evine gittiğinde, evin "idrar" koktuğunu, "kir ve toz" içinde olduğunu söyledi. Mutfaktan bir ses duyan akraba, 41 yaşındaki adamı battaniye ve yastıkların üzerinde oturur halde buldu. Akrabası adamın dişlerinin dökülmüş olduğunu, bacaklarında yaralar bulunduğunu ve konuşmasının zayıflamış olarak gördüğünü belirtti.

Haber Merkezi AA
Yaşlı kadının, özgürlükten yoksun bırakma ve ağır bedensel zarar verme gibi suçları işlediğinden şüpheleniliyor.
Yaşlı kadının, özgürlükten yoksun bırakma ve ağır bedensel zarar verme gibi suçları işlediğinden şüpheleniliyor.

Soruşturmayı yürüten savcı Emma Olsson, akrabalarından birinin yaşlı kadının oğlunu 28 yıldır kilitli tuttuğuna dair ihbarda bulunması üzerine harekete geçtiklerini açıkladı.

41 yaşındaki oğlunu hapsettiği iddia ediliyor

  • Olsson, Stockholm polisinin başkentin güneyindeki bir apartman dairesinde 41 yaşındaki oğlunu 28 yıldır kilitli tuttuğu iddia edilen 70'li yaşlardaki kadın hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

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İki ayrı suçtan şüpheleniliyor

Akrabalarından birinin söz konusu adamı bulması üzerine kendilerine durumu bildirdiğini aktaran Olsson, yaşlı kadının, özgürlükten yoksun bırakma ve ağır bedensel zarar verme gibi suçları işlediğinden şüphelenildiğini açıkladı.

Tedavi edilecek

  • Kadının suçu reddettiğini, olaya ilişkin yaşlı kadın ve tanıkların ifadelerine başvurulacağının altını çizen Olsson, evde bulunan adamın, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını da sözlerine ekledi.

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"Ev, kir ve toz içindeydi"

İsveç'te yayın yapan Expressen gazetesine göre, kimliği açıklanmayan akraba, yaşlı kadının evine gittiğinde, evin "idrar" koktuğunu, "kir ve toz" içinde olduğunu söyledi.

  • Mutfaktan bir ses duyan akraba, 41 yaşındaki adamı battaniye ve yastıkların üzerinde oturur halde buldu. Akrabası adamın dişlerinin dökülmüş olduğunu, bacaklarında yaralar bulunduğunu ve konuşmasının zayıflamış olarak gördüğünü anlattı.

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