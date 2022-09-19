Dünya İsveçte hükümet kurma görevi Kristerssona verildi
AVRUPA

İsveç'te hükümet kurma görevi Kristersson'a verildi

İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen, 11 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrası hükümet kurma görevini ılımlı Muhafazakar Parti (M) lideri Ulf Kristersson'a verdiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
İsveçte hükümet kurma görevi Kristerssona verildi
Arşiv.

Norlen, düzenlediği basın toplantısında, seçimlerden sonra hükümet kurma görevini Kristersson'a verdiğini, bunun için ne kadar süre tanınacağına, gelecek hafta seçilecek halefinin karar vereceğini bildirdi.

Kristersson da düzenlediği basın toplantısında ülkeyi birleştiren bir hükümet kurmak istediğini kaydetti.

Her şeyin yolunda gittiğini vurgulayan Kristersson, "Ben bölen değil, bir araya getiren bir hükümet kurmak istiyorum." dedi.

Ülkede resmi olmayan genel seçim sonucuna göre sağ blok partiler yüzde 49,6, azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 48,9 oy aldı. Buna göre 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 176, sol blok partileri 173 sandalye kazandı.

Seçimlerde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisinin (SD) oy oranını yüzde 20,5'e kadar yükselterek ülkenin 2. büyük partisi durumuna gelmesi dikkat çekti.

Bu tablo sonrası, ılımlı Muhafazakar Parti (M) liderliğinde sağ blokun Liberal Parti, Hristiyan Demokrat Partisi ile üçlü koalisyon kurup dışarıdan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin hükümete destek vermesi ihtimali öne çıkmıştı.

İsveç Demokratlar Partisi lideri Jimmie Akesson da yeni hükümette yer almak istediklerini ve bu isteğin devam ettiğini dile getirdi.

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