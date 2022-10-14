Dünya İsveçte hükümeti kurmak için anlaşma sağlandı
AVRUPA

İsveç’te hükümeti kurmak için anlaşma sağlandı

İsveç’te ılımlı Muhafazakar Parti’nin (M) lideri Ulf Kristersson, yeni hükümeti kurma konusunda diğer partilerle anlaştıklarını söyledi. Kristersson, mecliste düzenlediği basın toplantısında, sağ bloktan Liberal Parti ve Hristiyan Demokrat Partisi ile üçlü koalisyon kuracağını, dışarıdan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi’nin hükümete destek vereceğini belirtti.

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Haber Merkezi Diğer
İsveç’te hükümeti kurmak için anlaşma sağlandı
Ulf Kristersson

İsveç’te ılımlı Muhafazakar Parti’nin (M) lideri Ulf Kristersson, yeni hükümeti kurma konusunda diğer partilerle anlaştıklarını söyledi. Kristersson, mecliste düzenlediği basın toplantısında, sağ bloktan Liberal Parti ve Hristiyan Demokrat Partisi ile üçlü koalisyon kuracağını, dışarıdan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi’nin hükümete destek vereceğini belirtti.

İsveç için en iyi anlaşmayı yaptıklarını düşündüğünü vurgulayan Kristersson, “İsveç’in ciddi sorunları var. Uyuşturucu çetelerinin artan şiddet çatışmaları, göç, enerji, sağlıkta uzun bekleme süreleri, düzensiz okullar, ekonomi ile ilgili endişeler. İsveç için İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en zor süreç. Bunların çözümü kolay değil ve zaman alacak. Bu sorunlar nedeniyle hükümeti bir an önce kurma kararı aldık” ifadelerini kullandı.

Kristersson’un yeni kurulan hükümeti güvenoyu alabilmesi için 17 Ekim’de meclise sunması bekleniyor.

Ülkede 11 Eylül’de yapılan genel seçim sonucuna göre, sağ blok partiler yüzde 49,6, azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 48,9 oy aldı. Buna göre, 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 176, sol blok partileri 173 sandalye kazandı. Seçimlerde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisi’nin (SD) oyunu yüzde 20,5’e yükselterek ülkenin 2. büyük partisi konumuna gelmesi dikkati çekti.

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