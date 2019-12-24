Dünya İsveçte İslam Kültür Derneğine tehdit mektubu 26 gün içinde camiler ve çevresinde cinayetler işlenecek
AVRUPA

İsveç'te İslam Kültür Derneğine tehdit mektubu: 26 gün içinde camiler ve çevresinde cinayetler işlenecek

Göteborg şehri yakınındaki Trollhattan kasabasında bulunan derneğe gönderilen mektup endişeye neden olurken, dernekte çocuklara verilen eğitim iptal edildi. Mektupta, "İsveç'i terk etmezseniz çocuklarınız ölecek'' şeklinde ifadeler yer alırken , ''26 gün içinde camiler ve çevresinde cinayetler işlenecek'' tehdidinde bulunuldu.

Haber Merkezi AA
İslam Kültür Derneği.
İslam Kültür Derneği.

İsveç'te İslam Kültür Derneğine, ''26 gün içinde camiler ve çevresinde cinayetler işlenecek'' ifadelerinin yer aldığı bir tehdit mektubu gönderildiği bildirildi.

  • İslam Kültür Derneği Yöneticisi Shadi Mansor, İsveç medyasına yaptığı açıklamada, tehditlerin ciddi olduğunu belirtti.

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Kıbleye dönerek namaz kıldıklarını hatırlatan Mansor, ''Biz Mekke'ye dönerek ibadet ederken kendimizi koruyamayız. Polis bizi korumak zorunda, biz sadece kapıyı kapatabiliriz'' dedi.

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Fyrbodal Emniyet Müdürlüğünden komiser Rickard Fremark, olay hakkında yorum yapmanın çok erken olduğunu ifade ederek, tehdit mektubuna ilişkin inceleme başlattıklarını duyurdu.

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