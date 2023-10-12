İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan kişiye para cezası

Gazze’deki gelişmeler İsveç’in NATO üyeliğini zora soktu, diye düşünüyorum. Bu şartlarda Türkiye’nin ve Macaristan’ın İsveç’in NATO’ya üyeliğini onaması zor görünüyor. İsveç, NATO’ya başvurduğu halde giremezse Rusya ile baş başa kalır. Bu da büyük bir risk aldığı anlamına gelir. Rusya, İsveç’e Ukrayna’ya muamele ettiği gibi etmez. Sonu kötü bitebilir. İsveç’in NATO üyeliğinin Türkiye için ekonomik anlamları vardı. Ben de bunu yazmıştım fakat Türkiye ekonomik değil, güvenlik öncelikleriyle karar