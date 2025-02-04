Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsveç'te okula yönelik silahlı saldırıda 10 kişi öldü

İsveç'te okula yönelik silahlı saldırıda 10 kişi öldü

20:534/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
AA
IHA
Sonraki haber
İsveç polisi, Örebro kentindeki okula düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin öldüğünü açıkladı.
İsveç polisi, Örebro kentindeki okula düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

İsveç'te gündüz saatlerinde bir okula yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar paylaşıldı. Yapılan açıklamada saldırı sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yapılan ilk bilgilendirmede dört kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsveç'in
Örebro
kentinde bir okula yönelik gerçekleştirilen
silahlı saldırı
da 10 kişi öldü, yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
Risbergska Lisesi
'nin kampüsünde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar paylaşıldı.

Ölü sayısı açıklandı

Yerel saatle 13.30'da gerçekleştirilen saldırıda dört kişinin yaralandığı belirtilmiş ancak bu kişilere ilişkin detaylar paylaşılmamıştı.

Saldırıya ilişkin İsveç polisinden yapılan yeni bilgilendirmede 10 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ölenlerin kimlik tespitinin sürdüğünün aktarıldığı açıklamada, ölenler arasında silahlı saldırganın da bulunduğu belirtildi.

Yaralı sayısının belirtilmediği açıklamada ayrıca, saldırıda herhangi bir polis memurunun vurulmadığı bilgisi paylaşıldı.

Örebro Polis Şefi Roberto Eid Forest, saldırının terör saikli olduğuna inanmadıklarını ve başka bir saldırı beklemediklerini aktardı.

Örebro kentindeki Risbergska Lisesi kampüsüne yerel saatle 13.30'da saldırı düzenlendi.

İsveç basını bir kişinin okul kampüsünü otomatik silahla taradığını aktardı.

Saldırı sonrası alarm durumu

Saldırının ardından bölgedeki insanların evlerinde kalması yönünde çağrı yapılmıştı.

Örebro Polis Sözcüsü Lars Hedelin
ise olayla ilgili cinayette teşebbüs ve kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatIıldığını duyurmuştu.
Expressen gazetesi
nin haberine göre de bir kişinin okul kampüsünü otomatik bir silahla taradığı, vurulanlar arasında olay yerine giden polis memurlarının da bulunduğu belirtilmişti.
Olaya dair gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyuran
İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer
konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "
Örebro'daki şiddet olaylarına ilişkin bilgiler çok ciddi. Polis olay yerine gitti ve operasyon tüm hızıyla sürüyor.
" ifadelerini kullanmıştı.


#İsveç
#Silahlı Saldırı
#Okul
#Örebro
#Risbergska Lisesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kar yağışı bu illeri etkileyecek: Kayseri, Niğde, Nevşehir, Sivas okullar tatil mi?