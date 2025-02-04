İsveç'te okula yönelik silahlı saldırıda 10 kişi öldü

İsveç'te gündüz saatlerinde bir okula yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar paylaşıldı. Yapılan açıklamada saldırı sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yapılan ilk bilgilendirmede dört kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Ölü sayısı açıklandı
Yerel saatle 13.30'da gerçekleştirilen saldırıda dört kişinin yaralandığı belirtilmiş ancak bu kişilere ilişkin detaylar paylaşılmamıştı.
Saldırıya ilişkin İsveç polisinden yapılan yeni bilgilendirmede 10 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Ölenlerin kimlik tespitinin sürdüğünün aktarıldığı açıklamada, ölenler arasında silahlı saldırganın da bulunduğu belirtildi.
Yaralı sayısının belirtilmediği açıklamada ayrıca, saldırıda herhangi bir polis memurunun vurulmadığı bilgisi paylaşıldı.
Örebro Polis Şefi Roberto Eid Forest, saldırının terör saikli olduğuna inanmadıklarını ve başka bir saldırı beklemediklerini aktardı.
Örebro kentindeki Risbergska Lisesi kampüsüne yerel saatle 13.30'da saldırı düzenlendi.
İsveç basını bir kişinin okul kampüsünü otomatik silahla taradığını aktardı.
Saldırı sonrası alarm durumu
Saldırının ardından bölgedeki insanların evlerinde kalması yönünde çağrı yapılmıştı.