Dünya İsveçte Müslümanlar yağmur duasına çıktı
AVRUPA

İsveç’te Müslümanlar yağmur duasına çıktı

İsveç Sivil Savunma Dairesi, son iki günde ülke genelinde 8 bin 500 hektar ormanlık alanın yandığını, zararın 600 milyon kron (yaklaşık 300 milyon lira) olduğunu açıkladı.

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İsveç'te orman yangını
İsveç'te orman yangını

İki haftadır devam eden yangınları kontrol altına almak için İtalya'dan bir haftalığına yangın söndürme uçakları getirtildi. Bir seferde 6 ton su alabilen yangın söndürme uçaklarına ilaveten, yine aynı boyutlarda 2 Fransız uçağı İsveç'e geldi ve yangın söndürme çalışmaları başladı.

Devlet televizyonu SVT’nin haberine göre, iki gün önce 80 noktada çıkan orman yangının bugün itibarıyla 35 noktada devam ettiği bildirildi.

AB ülkelerine yardım çağrısı

Bu arada SVT’nin haberine göre, İsveç hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yardım çağrısında bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda Fransa’dan iki yangın söndürme uçağının da bölgeye hareket ettiği kaydedildi.

Meteoroloji kurumundan yapılan açıklamada ise ülkede son 66 yılın en sıcak yazının yaşandığı, aşırı sıcakların kuraklığa neden olduğu ve nisan-mayıs ayında yeterli yağış alamayan hububatın yüzde 60’ının biçilemeyecek durumda olduğu ifade edildi.

İsveç halkı yetkililere kızgın

İsveç Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki 10 helikopterden yangın söndürmek için sadece iki tanesini kullanması ve Savunma bakanlığı Basın Yetkilisi T. Abramsson Dagens, Nyheter gazetesine yaptığı, "Yangınla mücadele etmek bizi görevimiz değil halen tatilde olan helikopter personelini çağıramayız" cevabı İsveç halkı tarafından büyük eleştiri aldı.

Müslümanlar yağmur duasına çıkacak

Öte yandan İsveç'te uzun süredir yağmur yağmaması ve kuraklığın devam edecek olması nedeniyle ülkedeki Müslümanların cumartesi günü yağmur duası yapacakları öğrenildi. İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, başkent Stockholm'de, ülkede yaşayan Müslümanların katılımıyla, kuraklığın son bulması isteğiyle yağmur duası yapacaklarını belirtti.


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