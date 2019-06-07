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AVRUPA

İsveç’te patlama

İsveç'te patlama

İsveç’te patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı; olayda 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Bomba uzmanı polisler de bölgede çalışma yapıyor.
Bomba uzmanı polisler de bölgede çalışma yapıyor.

İsveç’te patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı; olayda 19 kişinin yaralandığı belirtildi.
Patlama, İsveç’in Linköping şehrinde yerel saat ile 9:00 civarında meydana geldi. Yerel medya, patlamanın dışarıda gerçekleştiğini; iki binanın pencerelerinin kırıldığını, binada hasar meydana geldiğini duyurdu. Patlamanın nedenini araştırılıyor.

DHA
Patlama, İsveç’in Linköping şehrinde yerel saat ile 9:00 civarında meydana geldi.


Patlamanın meydana geldiği sokak ve çevresinin trafiğe kapatıldığı; olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği duyuruldu. Bomba uzmanı polisler de bölgede çalışma yapıyor.

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