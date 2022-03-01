Dünya İsveçte savaş korkusu 300 binden fazla kişi sığınak aradı
AVRUPA

İsveç'te 'savaş' korkusu: 300 binden fazla kişi sığınak aradı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası Avrupa ülkelerinde yaşanan panik, internet aramalarına da yansıdı. İsveç'te savaş korkusu nedeniyle son bir ayda internette sığınak arayanların oranı hızla arttı.

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Haber Merkezi AA
İsveçte savaş korkusu: 300 binden fazla kişi sığınak aradı
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İsveç devlet radyosunun haberine göre, Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte şubatta 331 bin kişinin internette sığınak aradı.

"YÜZDE 4 BİN ARTTI"

İsveç Sivil Acil Durum Ajansı (MSB) sözcüsü Anna Wennerström, geçen yılın aynı dönemine göre şubat 2022'de internette sığınak arayanların oranının yüzde 4 bin arttığını söyledi.

"EN FAZLA SIĞINAK İSVEÇ'TE"

İsveç'te 7 milyon insanı barındıracak 64 bin sığınağın bulunduğunu aktaran Wennerström, nüfus oranına göre dünyada en fazla sığınağın İsveç'te bulunduğunu sözlerine ekledi.

İsveç'te NATO üyeliğinin tartışmalarının artması ile birlikte ocakta yüzlerce İsveçlinin, Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğine elektronik posta yolu ile "İsveç'e saldıracak mısınız" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, çocuk, genç ve yaşlılar dahil olmak üzere yüzlerce mesaj aldıkları ve İsveç'e saldırmak gibi bir niyetlerinin olmadığı belirtilmişti.

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