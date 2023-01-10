Dünya İsveçte zorunlu askerlik uygulaması geri getiriliyor
AVRUPA

İsveç'te zorunlu askerlik uygulaması geri getiriliyor

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, düzenlenen basın toplantısında, İsveç'te bir süre önce kaldırılan zorunlu askerlik uygulamasının yeniden başlatılmasının planlandığını Sivil Beklenmedik Durumlar Dairesi'ne (MSB) önlemi bu hafta içinde hazırlama talimatı verileceğini açıkladı.

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​İsveçte zorunlu askerlik uygulaması geri getiriliyor
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Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin'e göre, zorunlu askerlik planının ayrıntıları henüz netleşmedi.

Ancak ilk adım, uygun becerilere sahip kişileri belediye kurtarma hizmetlerine, orada kamu hizmeti yapmaları için göndermek olacak.

Bohlin, “Tam olarak kaç kişinin görev kapsamında olabileceğini bilmiyoruz. Bugün belediye kurtarma hizmetinin yüksek alarm ve nihayetinde silahlı saldırı talepleri için hazırlanmadığını biliyoruz” dedi.

Russian Today'in haberine göre zorunlu askerlik hizmeti İsveç'te ilk olarak 2008 yılında kaldırılmıştı. Bakan, MSB'nin sivil görevin etkinleştirilmesini hazırlamak için 1 Mart'a kadar süresi olacağını söyledi.

Kamu hizmeti, vatandaşların bir ülkenin savunma yetenekleri için çok önemli olan görevleri yerine getirmek üzere çağrıldığı zorunlu askerliğin sivil eşdeğeri.

Buna sağlık, çocuk bakımı, yangından korunma ve diğer temel hizmetlerdeki pozisyonların doldurulması da dahil.

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