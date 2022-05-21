Dünya İsveçten itiraf Kuran-ı Kerim yakılmasının faturası devlete ağır oldu
AVRUPA

İsveç’ten itiraf: Kur'an-ı Kerim yakılmasının faturası devlete ağır oldu

Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'in Örebro kentinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda polis tarafından korunma maliyetinin 2,2 milyon kron (220 bin dolar) olduğu açıklandı.

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Haber Merkezi Diğer
İsveç’ten itiraf: Kuran-ı Kerim yakılmasının faturası devlete ağır oldu
Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan.

Örebro Polis Müdürü Lars Wiren, Örebro kentinde 13 Mayıs'ta Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda polisin Paludan için aldığı koruma önlemlerin 2,2 milyon kronu bulduğunu söyledi.

  • Ülkenin resmi radyosu SR'ye açıklama yapan Wiren, "Bu programın maliyeti pahalıydı, büyük bir polis kaynağı gerektiriyordu. Çok büyük önlemler alındı ve fatura da kabarık çıktı. Bazen polis böyle büyük önlemlere büyük kaynak ayırabiliyor. Burada olay çıkmamasından dolayı mutluyum. Ama bunun çok yüksek maliyeti olduğunun da farkındayız." ifadelerini kullandı.

İsveç'te 12 ve 14 Mayıs'ta bulunan Paludan, 7 bölgede polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Paludan'ı yaklaşık 100 polis korurken İsveç İstihbarat Teşkilatından (SEPO) 10 sivil polis de yakın koruma sağlamıştı.

Polis tarafından sadece Örebro kentinde Paludan'ın koruma maliyeti açıklanırken, diğer bölgelerdeki maliyet hakkında bilgi verilmedi.

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