İsveç’ten itiraf: Kur'an-ı Kerim yakılmasının faturası devlete ağır oldu Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'in Örebro kentinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda polis tarafından korunma maliyetinin 2,2 milyon kron (220 bin dolar) olduğu açıklandı.

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