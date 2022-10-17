İsviçre 'burka yasağını' ihlal edenlere para ceza verecek

'Özgürlük' nedir? Batılılara göre kendi doğrularıdır. İnsanlar özellikle de kadınlar yüzyıllardır kendilerine uygulanan baskılarla mücadele halinde... Son olarak İsviçre'nin yaptığı hamle akıllara yine aynı soruyu getirdi.... Azınlıklara uygulanan baskı rejimi 'özgürlük' olabilir mi?

İsviçre'de 2021'de yapılan referandumla ibadet yerleri hariç tüm kamusal alanlarda burka giymek ve peçe takmak yasaklandı. Resmi sonuçlara göre oylamaya katılanların yüzde 51.2'si yasağa destek verdi.

Burka tüm vücudu ve yüzü kapatan, gözlerin tülle kapatıldığı bir giysi. Peçe ise gözlerin açıkta kaldığı yüzü kapatan bir başörtüsü.

'ÜLKEDE SADECE 30 KİŞİ NİKAP KULLANIYOR'

Asıl şaşırtıcı olan ise Lucern Üniversitesi'nin bir araştırmasıyla ortaya çıktı. Araştırmaya göre ülkede burka giyen hemen hemen hiç kimse yok. 30 kadar kadının ise peçe kullandığı belirtiliyor.

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8.6 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 5'i çoğu Türk, Boşnak ve Kosovalı olan Müslümanlardan oluşuyor. Peki referanduma kadar götürülüp tartışma konusu haline getirilen yasağın temelinde ne var? Özgürlük mü? Azınlığa baskı mı?

İsviçre hükümeti, halka açık yerlerde 'yüzlerini kapatma yasağını' ihlal edenlere 1.000 İsviçre Frangına (yaklaşık 7.192 yuan) kadar para cezası vermeyi planlıyor.

Yasak, okullar, mahkemeler, hastaneler ve toplu taşıma araçlarının yanı sıra restoranlar, mağazalar, sinemalar ve spor salonları dahil olmak üzere tüm halka açık yerler ve halka açık özel alanlar için geçerli olacak.

'Burka yasağı' olarak bilinen yasak, sadece peçe takan Müslüman kadınlar için değil, aynı zamanda yüzlerini kapatan futbolseverler için de geçerli.

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YASAĞI KINAMIŞTI

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ise İsviçre'de konuyla ilgili oylamaya yol açan siyasi hareketin "kadınların kurtuluşu" kisvesi altında yabancı düşmanlığı ve yabancı düşmanlığı ile karakterize edildiğini söyledi.

BM İnsan Hakları Ofisi, kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Başörtüsü takmanın güvenlik, sağlık veya başkalarının haklarına tehdit oluşturduğuna dair belirsiz nedenler, temel özgürlüklere yönelik kısıtlamaların ihlal edilmesini haklı gösteremez" dedi.

Açıklamada ayrıca, "Güçlü bir yabancı düşmanı siyasi propaganda kampanyasının ardından İsviçre, Müslüman kadınlara karşı aktif olarak ayrımcılığa maruz kalma uygulamasını yasallaştıran birkaç ülkeye kademeli olarak katılıyor." dedi.

BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİ, BURKAYI YASAKLADI

Müslüman gruplar, oylamayı ayrımcı olarak kınayarak yasal meydan okuma sözü verdiler. Fransa ilk olarak 11 Nisan 2011'de yüzün tamamen kapatılmasını yasakladı. Danimarka, Avusturya, Hollanda ve Bulgaristan'da da kamuda yüzün tamamen kapatılması veya kısmen kapatılması yasaklandı.

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DÜNYA Danimarka'da burka yasağı