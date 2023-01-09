Dünya İsviçre Merkez Bankasından 2022de rekor zarar
AVRUPA

İsviçre Merkez Bankası'ndan 2022'de rekor zarar

İsviçre Merkez Bankası (SNB), sermaye piyasalarındaki yüksek dalgalanmaların etkisiyle geçen yıl 132 milyar İsviçre frangı (143 milyar dolar) zarar açıkladı. Bu, SNB'nin 115 yıllık tarihindeki en büyük zarar olarak kayda geçti.

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İsviçre Merkez Bankasından 2022de rekor zarar
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SNB'den yapılan açıklamada, Döviz ve sermaye piyasalarındaki yüksek dalgalanmaların etkisiyle Banka'nın geçen yıl 132 milyar İsviçre frangı (143 milyar dolar) zarar ettiği belirtildi. Söz konusu rakamın, SNB'nin 115 yıllık tarihindeki en büyük zarar olması dikkati çekti.

GELİRİNE OLUMSUZ ETKİ YAPTI

Düşen hisse senedi ve sabit getirili piyasaların hisse ve tahvil portföyünün değerini düşürmesiyle SNB zarara dönerken, İsviçre frangının değer kazanması da bankanın gelirine olumsuz etki yaptı.

Son zamanlarda enflasyonla mücadele için faiz oranlarını yükselten SNB'nin döviz pozisyonlarındaki zararı 131 milyar İsviçre frangı oldu. Banka'nın altın pozisyonu ise 400 milyon İsviçre frangı değer kazandı.

Banka, 2021'de 26 milyar İsviçre frangı kar açıklamış ve 6 milyar İsviçre frangı kar payı dağıtmıştı.

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