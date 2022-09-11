İsviçre’de doğalgazı fazla açanları şikayet edenlere para ödülü

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara cevap olarak Rusya, Avrupa'ya doğalgazı tamamen kesmişti Avrupa ise bu duruma karşı birçok tedbiri uygulamaya koydu.

Evlerde ısı kısıtlaması

İsviçre'de kış mevsiminde yeterli miktarda doğalgaz bulunmaması durumunda doğalgaz ile ısıtılan evlerde odaların ısı seviyesinin 19 derece, sıcak su seviyesinin ise 60 dereceyle sınırlandırılacağı kaydedildi. Bu durumda elektrikli sobaların da kullanımının yasaklanacağı, evlerdeki sauna ve yüzme havuzlarının soğuk tutulacağı belirtildi.

DÜNYA Avrupa'da enerji alarmı: Böylesi ilk kez görüldü

Uymayanlara hapis cezası

Enerji sıkıntısının acil duruma gelmesi halinde hükümetin öngördüğü tasarruf tedbirlerine uymayanların, 3 yıla kadar hapis cezası veya para cezasıyla cezalandırılabileceği vurgulandı.

DÜNYA Avrupa’da büyük kış olacak: Gazprom reklamla açıkça tehdit etti

'Komşunuzu ihbar edin' panoları

Son olarak ülkedeki birçok sokağa ve otobüs durağına yeni afişler asıldı. "Komşunuz evini 19*C fazla ısıtıyorsa, onu ihbar edip 200 frank ödül alabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.