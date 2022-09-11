Dünya İsviçrede doğalgazı fazla açanları şikayet edenlere para ödülü
AVRUPA

İsviçre’de doğalgazı fazla açanları şikayet edenlere para ödülü

Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa'da yaşanan enerji krizi nedeniyle birçok ülke yaklaşan kış öncesi bir dizi önlem alıyor. Son olarak İsviçre sokaklarındaki reklam panolarına asılan afişte, halka "Komşunuz evini 19*C fazla ısıtıyorsa, onu ihbar edip 200 frank ödül alabilirsiniz" çağrısında bulunuldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsviçre’de doğalgazı fazla açanları şikayet edenlere para ödülü
İsviçre’de doğalgazı fazla açanları şikayet edenlere para ödülü

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara cevap olarak Rusya, Avrupa'ya doğalgazı tamamen kesmişti Avrupa ise bu duruma karşı birçok tedbiri uygulamaya koydu.

Evlerde ısı kısıtlaması

İsviçre'de kış mevsiminde yeterli miktarda doğalgaz bulunmaması durumunda doğalgaz ile ısıtılan evlerde odaların ısı seviyesinin 19 derece, sıcak su seviyesinin ise 60 dereceyle sınırlandırılacağı kaydedildi. Bu durumda elektrikli sobaların da kullanımının yasaklanacağı, evlerdeki sauna ve yüzme havuzlarının soğuk tutulacağı belirtildi.

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Uymayanlara hapis cezası

Enerji sıkıntısının acil duruma gelmesi halinde hükümetin öngördüğü tasarruf tedbirlerine uymayanların, 3 yıla kadar hapis cezası veya para cezasıyla cezalandırılabileceği vurgulandı.

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'Komşunuzu ihbar edin' panoları

Son olarak ülkedeki birçok sokağa ve otobüs durağına yeni afişler asıldı. "Komşunuz evini 19*C fazla ısıtıyorsa, onu ihbar edip 200 frank ödül alabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

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