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Dünya İsviçrede evsizlerden kurtulma planı Başka ülkelere gönderelim
AVRUPA

İsviçre’de 'evsizlerden kurtulma' planı: Başka ülkelere gönderelim

İsviçre'nin evsizlerden kurtulmak için önerdiği 'evsizleri başka ülkelere gönderme' teklifine tepki yağdı. Tartışmalara neden olan plana göre ülkede yaşayan evsizlere Avrupa'da diledikleri bir lokasyona gitmeleri için trenle seyahat kuponu düzenlenecek, evsizlere de 20 İsviçre frangı (yaklaşık 22 dolar) verilecek.

Haber Merkezi DHA
İsviçre’de evsizlerden kurtulma planı: Başka ülkelere gönderelim
​İsviçre'nin evsizlerden kurtulmak için önerdiği 'evsizleri başka ülkelere gönderme' teklifine tepki yağdı.

İsviçre'nin Basel kentinde evsizlerden kurtulmak için sunulan öneri ülkede krize neden oldu. Dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan İsviçre'nin hükümeti evsizlik sorunuyla başa çıkmak için alışılmışın dışında çare buldu.

SEYAHAT KUPONU VERİLECEK

Ülkede yaşayan evsizlere Avrupa'da diledikleri bir lokasyona gitmeleri için trenle seyahat kuponu düzenlenecek, evsizlere de 20 İsviçre frangı (yaklaşık 22 dolar) verilecek.

TEPKİYLE KARŞILANDI

Buna karşılık, bireyler belirli bir süre ülkeye dönmeme sözü veren bir sözleşmeye imza atacak. Sözleşmeye uymayanlar, sınır dışı edilecek. Yetkililer, 21 evsizin şimdiden teklifi kabul ettiğini belirtti. Basel hükümetinin bu önerisi ise ülkede bir çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

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