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AVRUPA

İsviçreli Bakan'dan enerji krizine bir garip çözüm: Birlikte duş alın

Rusya'nın Avrupa'ya kapattığı gaz vanaları ve yaşanan enerji krizi nedeniyle pek çok Avrupa ülkesi tasarruf planlarını devreye soktu. Vatandaşlara da çağrıda bulunan hükümetler ilginç tavsiyeler verirken, bunların en dikkat çekeni ise İsviçre'den geldi. İsviçre Enerji Bakanı Simonetta Sommaruga tasarruf için vatandaşlara "Birlikte duş alın" çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
İsviçreli Bakandan enerji krizine bir garip çözüm: Birlikte duş alın
İsviçre Enerji Bakanı Simonetta Sommaruga

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Avrupa kıtasında kendisini enerji alanında da hissettirdi. Rus doğalgazına bağlı olan birçok Avrupa ülkesi, enerji krizi ile yüzleşti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, “Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak." sözleri, Avrupa’da enerjiye yönelik endişeleri artırdı.

İsviçre'de, yaşanan gelişmelerin ardından enerji tasarrufu noktasında ortaya atılan öneriler dikkat çekti.

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“Birlikte duş almalıyız”

İsviçre medyasında çıkan haberlere göre; ülkenin Federal Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga, bireyleri ve işletmeleri, kaynakları tasarruflu kullanmaya davet etti.

Bakan Sommaruga, vatandaşlara birlikte duş almalarını tavsiye etti. Ayrıca elektronik cihazların ve ışıkların gereksiz yere kullanılmamasını, buzdolabı için ise çok düşük sıcaklıklardan kaçınılmasını önerdi.

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Almanya'da yaşanan enerji krizi nedeniyle 'Duş almak yerine bez kullanın, silinme bezi de iyi bir icat' diyen Almanya Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, öfkeli kalabalık tarafından yuhalandı.


“Duş almak yerine bezle silinelim”

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti Başkanı Winfried Kretschmann da geçtiğimiz günlerde, duş almak yerine bez ile silinmenin daha tasarruflu bir yöntem olacağını söylemişti.
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