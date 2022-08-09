Dünya İsviçrenin eriyen buzulları insan kalıntılarını ve bir uçak enkazını ortaya çıkardı
AVRUPA

İsviçre'nin eriyen buzulları insan kalıntılarını ve bir uçak enkazını ortaya çıkardı

Yükselen sıcaklıklar, İsviçre'nin eriyen buzullarının sırlarını açığa çıkarmasına neden oluyor; bu yaz dağcılar, tanımlanamayan iki insan kalıntısı ve yarım asırdan fazla bir süredir kayıp olan bir uçak enkazı ile karşılaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İsviçrenin eriyen buzulları insan kalıntılarını ve bir uçak enkazını ortaya çıkardı
arşiv

Pazartesi günü yapılan açıklamada, iki Fransız dağcının geçen Çarşamba günü Valais'deki Chessjen buzulunu ölçeklendirirken insan kemikleri bulduğunu doğruladı. İskelet aynı gün helikopterle buzuldan çıkartıldı.

Kemikler, yaklaşık 10 yıl önce kullanılmayan eski bir yolun yakınında keşfedildi, cesetler hakkında detaylar ise sonradan açığa çıktı: Kemikler dışında vücuttan çok az şey kaldığını ve kişinin “1970'lerde veya 80'lerde" ölmüş olduğu tahmin ediliyor

Amerikalı bir milyonerin cesedi olduğu tahmin ediliyor

arşiv
arşiv

Bir hafta önce, Matterhorn'un kuzeybatısındaki Zermatt beldesi yakınlarındaki buzulda bir ceset daha bulunmuştu. Her iki durumda da Valais polisi, DNA analizi yoluyla insan kalıntılarını tanımlama sürecinin hala devam ettiğini ve “birkaç gün daha" süreceğini söyledi.

Alp bölgesindeki polis, 1925'ten bu yana kayıp olan yaklaşık 300 kişinin listesini tutuyor. 7 Nisan 2018'de kayak turu için eğitim alırken Zermatt bölgesinde kaybolan üçlü bir Alman, Rus ve ABD vatandaşı olan süpermarket zinciri milyoneri Karl-Erivan Haub'u içeriyor. Alman medyası Stockji buzulunda bulunan cesedi 2021'de yasal olarak ölü ilan edilen Haub ile ilişkilendirdi.

Karayolundagarip bir cisim ilerliyor

'Karayolunda
garip bir cisim ilerliyor'

​Herkesin dikkatini çekti, jandarmaya sayısız ihbar gitti.
Beynimde çip var

'Beynimde çip var'

​'Amerika beni dinliyor' deyip hastanede dehşet saçtı.
Başsavcılık harekete geçti: Kadıköydeki küfürlü tezahürata soruşturma

Tarlada Sıfır Atık

Tarlada Sıfır Atık

​10 kadın çiftçiye Balıkesir Kuzusu hediye edildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

​İlk kez açıkladılar

Dev yarıklar oluştu

Dev yarıklar oluştu

​Korkudan evlerine giremiyorlar.

​Yunan zulmünün en net örneği.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.