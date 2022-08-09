İsviçre'nin eriyen buzulları insan kalıntılarını ve bir uçak enkazını ortaya çıkardı

Pazartesi günü yapılan açıklamada, iki Fransız dağcının geçen Çarşamba günü Valais'deki Chessjen buzulunu ölçeklendirirken insan kemikleri bulduğunu doğruladı. İskelet aynı gün helikopterle buzuldan çıkartıldı.

Kemikler, yaklaşık 10 yıl önce kullanılmayan eski bir yolun yakınında keşfedildi, cesetler hakkında detaylar ise sonradan açığa çıktı: Kemikler dışında vücuttan çok az şey kaldığını ve kişinin “1970'lerde veya 80'lerde" ölmüş olduğu tahmin ediliyor

Amerikalı bir milyonerin cesedi olduğu tahmin ediliyor

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Bir hafta önce, Matterhorn'un kuzeybatısındaki Zermatt beldesi yakınlarındaki buzulda bir ceset daha bulunmuştu. Her iki durumda da Valais polisi, DNA analizi yoluyla insan kalıntılarını tanımlama sürecinin hala devam ettiğini ve “birkaç gün daha" süreceğini söyledi.

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Alp bölgesindeki polis, 1925'ten bu yana kayıp olan yaklaşık 300 kişinin listesini tutuyor. 7 Nisan 2018'de kayak turu için eğitim alırken Zermatt bölgesinde kaybolan üçlü bir Alman, Rus ve ABD vatandaşı olan süpermarket zinciri milyoneri Karl-Erivan Haub'u içeriyor. Alman medyası Stockji buzulunda bulunan cesedi 2021'de yasal olarak ölü ilan edilen Haub ile ilişkilendirdi.