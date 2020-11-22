İtalya Başbakanı Conte: Tüm dünyanın aşılara erişim garanti edilmeli

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salgınla mücadelede tüm dünya toplumlarının teşhis, tedavi ve aşılara erişiminin garanti edilmesi gerektiğini ve bunların herkesin hakkı olduğunu söyledi.

Conte, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumuna katıldı.

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Birkaç kişinin ayrıcalığı değil herkesin hakkı

Başbakan Conte, buradaki konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye değinerek, "Tüm dünya toplumları için teşhis, tedavi ve aşılara erişimi garanti edilmelidir. İtalya için bunlar küresel varlıklardır ve birkaç kişinin ayrıcalığı değil, herkesin hakkıdır. Halk sağlığına yatırım yaparak Kovid-19'un yol açtığı korkunç sınamayla yüzleşmeliyiz ki bu hem ahlaki hem sosyal bir zorunluluktur." ifadesini kullandı.

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G20'nin salgın krizinden hızlı iyileşme taahhüdünü yansıtmasını beklediğini ifade eden Conte, "Aynı şekilde insanlığın bugün mücadele ettiği eşitsizlikten iklim değişikliğine kadar pek çok konuda çözüm bulmalı. Biz birlik içinde kalmalıyız ve bu krizin bize sunduğu fırsatları yeni, daha iyi, normallik yaratmak için kullanmalıyız." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın ardından dönem başkanlığını üstlenecek olmalarına ilişkin de Conte, Riyad Zirvesi'nden çıkan sonuçları takip edeceklerini ayrıca ekonomik krizin üstesinden gelmek için özellikle en savunmasız ülkelerle koordineli bir çabayı teşvik edeceklerini kaydetti.

Başbakan Conte, İtalya'nın mevcut önemli mali boşlukları aşmak ve küresel olarak sağlık sistemlerini güçlendirmek için üzerine düşeni yapacağını da ifade etti.

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