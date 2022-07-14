İtalya Başbakanı Draghi'nin istifası kabul edilmedi

Draghi hükümetinin, ailelerin ve işletmelerin artan enerji fiyatlarıyla mücadelesine destek için hazırladığı yaklaşık 23 milyar avro değerindeki ekonomik yardım paketine yönelik parlamentonun üst kanadı Senato'da bugün yapılan oylamaya koalisyon ortağı M5S'nin katılmaması ülkede hükümet krizine yol açtı.

İSTİFA KARARI ALDI

Senato'daki oylamada, söz konusu paket M5S'nin oyunu olmadan kabul edilmesine karşın, daha önce M5S’nin desteği olmadan hükümete liderlik etmeyeceğini açıklayan Başbakan Draghi, bugünkü sonucun ardından istifa kararı aldı.

CUMHURBAŞKANI İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunulan istifa kabul edilmedi.