İtalya Başbakanı Meloni: Afrika bizim için kesinlikle stratejik bir yer

Afrika ülkesi Etiyopya iki günlük resmi ziyarette bulunan ve gezisinin son gününde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile üçlü zirveye katılan Meloni, Addis Ababa"daki İtalyan okulunda, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.





Meloni, Avrupa'nın Afrika'ya yaklaşımını eleştirerek "Avrupa, Afrika'da geride kaldı. Afrika bizim için kesinlikle stratejik bir yer. İtalya bunu teşvik etmeye çalışıyor. Bu, bunu anlayarak telafi edilebilir" diye konuştu.

Afrika ülkelerinin kalkınmasını desteklemek için gereken şeyle ışık tutmaya çalıştıklarını, İtalya'nın bu işte ön sıralarda yer alabileceğini aktaran Meloni, "Algılanandan farklı olarak Afrika aslında fakir bir kıta değil, bazı durumlarda sömürülmüş bir yer ancak esasen zenginliğini çıkaracak araçlara sahip değil. Bu zenginliklerle sakince yaşayabilir" ifadelerini kullandı.





Göç akışı gibi bir sorunları olduğunu dile getiren Meloni, "Etiyopya, bugün 1 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke. Bizim için de stratejik olan bu uluslar desteklenmezse ortaya çıkan sorunlar bize kadar geliyor. İtalya bunu iyi anlıyor çünkü buna en yakın olan biziz" değerlendirmesini yaptı.





Başbakan Meloni, son dönemde ülkesine yönelik artan düzensiz göç konusunda ise Afrika ile düzenli göçe yönelik işbirliği yapılması gerektiğini vurgularken İtalya'ya gelen göçmenler için bir çekim faktörü gibi algılanan sığınmacılara yönelik özel koruma statüsünü de kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

Etiyopya gezisinin son derecede iyi geçtiğini, İtalya'ya yönelik büyük bir ilgi olduğunu ifade eden Meloni, altyapı, tarım ve turizm gibi konularda bu bölgeyle çalışmak istediklerini kaydetti.





Bu arada, Meloni, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile yaptığı görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya olarak Somali ve Afrika Boynuzu'nun istikrarını güçlendirme çabalarını desteklediklerini belirtti.





Meloni, dün bu ülkeye varışının ardından yaptığı açıklamada da İtalya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası Afrika ile ilişkilerinde enerji sektörü özelinde önemli girişimlerde bulunan sanayicisi Enrico Mattei'ye atfen yeni bir kalkınma planı sunma niyetinde olduklarını belirterek "Afrika ile ilgili bir dizi girişimde bulunmak üzere çalışıyoruz. Sonbaharda yapılacak olan bir sonraki İtalya-Afrika zirvesi bizim Mattei planımızı sunmak için bir fırsat olacak" değerlendirmesinde bulunmuştu.





Meloni, dün Addis Ababa'daki ilk gün temaslarında ev sahibi ülke Başbakanı Ahmed'in yanı sıra Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile görüşmüştü.







