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Dünya

İtalya Başbakanı Meloni: Afrika bizim için kesinlikle stratejik bir yer

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa’nın Afrika’da geride kaldığını, Afrika’nın hem İtalya hem Avrupa için stratejik bir yer olduğunu söyledi.

15:59 . 15/04/2023 Cumartesi
AA
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni.

Afrika ülkesi Etiyopya iki günlük resmi ziyarette bulunan ve gezisinin son gününde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile üçlü zirveye katılan Meloni, Addis Ababa"daki İtalyan okulunda, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.


Meloni, Avrupa'nın Afrika'ya yaklaşımını eleştirerek "Avrupa, Afrika'da geride kaldı. Afrika bizim için kesinlikle stratejik bir yer. İtalya bunu teşvik etmeye çalışıyor. Bu, bunu anlayarak telafi edilebilir" diye konuştu.

Afrika ülkelerinin kalkınmasını desteklemek için gereken şeyle ışık tutmaya çalıştıklarını, İtalya'nın bu işte ön sıralarda yer alabileceğini aktaran Meloni, "Algılanandan farklı olarak Afrika aslında fakir bir kıta değil, bazı durumlarda sömürülmüş bir yer ancak esasen zenginliğini çıkaracak araçlara sahip değil. Bu zenginliklerle sakince yaşayabilir" ifadelerini kullandı.


Göç akışı gibi bir sorunları olduğunu dile getiren Meloni, "Etiyopya, bugün 1 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke. Bizim için de stratejik olan bu uluslar desteklenmezse ortaya çıkan sorunlar bize kadar geliyor. İtalya bunu iyi anlıyor çünkü buna en yakın olan biziz" değerlendirmesini yaptı.


Başbakan Meloni, son dönemde ülkesine yönelik artan düzensiz göç konusunda ise Afrika ile düzenli göçe yönelik işbirliği yapılması gerektiğini vurgularken İtalya'ya gelen göçmenler için bir çekim faktörü gibi algılanan sığınmacılara yönelik özel koruma statüsünü de kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

Etiyopya gezisinin son derecede iyi geçtiğini, İtalya'ya yönelik büyük bir ilgi olduğunu ifade eden Meloni, altyapı, tarım ve turizm gibi konularda bu bölgeyle çalışmak istediklerini kaydetti.


Bu arada, Meloni, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile yaptığı görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya olarak Somali ve Afrika Boynuzu'nun istikrarını güçlendirme çabalarını desteklediklerini belirtti.


Meloni, dün bu ülkeye varışının ardından yaptığı açıklamada da İtalya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası Afrika ile ilişkilerinde enerji sektörü özelinde önemli girişimlerde bulunan sanayicisi Enrico Mattei'ye atfen yeni bir kalkınma planı sunma niyetinde olduklarını belirterek "Afrika ile ilgili bir dizi girişimde bulunmak üzere çalışıyoruz. Sonbaharda yapılacak olan bir sonraki İtalya-Afrika zirvesi bizim Mattei planımızı sunmak için bir fırsat olacak" değerlendirmesinde bulunmuştu.


Meloni, dün Addis Ababa'daki ilk gün temaslarında ev sahibi ülke Başbakanı Ahmed'in yanı sıra Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile görüşmüştü.


İtalya'da devlet demir yolu firmasının çalışanları greve gitti
İtalya'da devlet demir yolu firmasının çalışanları greve gitti

İtalya'da devlet demir yolları firması Trenitalia'nın çalışanları, ağırlaşan çalışma koşullarını protesto etmek için greve gitti. Demir yolu sektöründeki sendikaların çağrısıyla operatör, tren şefi ve makinistlerin aralarında olduğu Trenitalia çalışanları, ülke genelinde 09.00-17.00 saatlerinde iş bıraktı. Grev boyunca daha önce yolculara garanti edilenlerin haricinde çok sayıda Trenitalia seferi yapılmadı. Ülke genelinde greve katılımın yüzde 80 ila yüzde 100 gibi yüksek oranda olduğu kaydedilirken yüksek hızlı trenler, şehirler arası trenler ve bölgesel banliyö hatlarında pek çok seferin iptal edildiği belirtildi. Trenlerdeki doluluğun haftanın son iş günü olması sebebiyle arttığı ülkede seyahat etmek isteyen çok sayıda kişinin mağduriyet yaşadığı bildirildi. İtalyan basını, grev haberlerini "Kara Cuma" başlığıyla duyurdu. Milano Merkez İstasyonu'ndaki peronlara sendikalar flamalarını astı. Sendikacı Angelo Zammito, yaptığı açıklamada, "Tren şefleri ve makinistler, çalışma koşullarının daha fazla sürdürülebilir olmamasından ötürü bugün greve gitti. Maalesef vardiyalar giderek ağırlaşmış vaziyette." dedi. Zammito, mesai saatleri içinde yemek saatlerine saygı gösterilmediğini ifade ederek, bu gidişatı değiştirmek ve taleplerine şirketten bir yanıt almak ihtiyacı hasıl olduğundan greve gittiklerini belirtti.


#Addis Ababa
#Afrika
#Etiyopya
#İtalya
#İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
1 saat önce
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