Dünya İtalya bir ülkeye daha bulaştırdı Ukraynada ilk koronavirüs vakası tespit edildi
AVRUPA

İtalya bir ülkeye daha bulaştırdı: Ukrayna’da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, ülkede ilk yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs, dünyaya yayılmaya devam ediyor.
Koronavirüs, dünyaya yayılmaya devam ediyor.

Lyaşko, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, İtalya’dan gelen ve Çernivtsi bölgesinde yaşayan bir Ukrayna vatandaşında Kovid-19 bulunduğunu açıkladı.

  • Hastanın Ukrayna'ya Romanya üzerinden girdiğini aktaran Lyaşko, “Dün dört şüpheli vaka olduğunu açıklamıştım. Bugün bunlardan birinde virüs olduğu tespit edildi.” ifadelerini kullandı.

Enfekte hastayla az sayıda kişinin temasının olduğunu kaydeden Lyaşko, bütün bu kişilerle ilgili çalışmanın da başlatıldığını ifade etti.

Ayrıca Lyaşko, elde edilen tüm numunelerin Dünya Sağlık Örgütü laboratuvarlarına gönderildiğini dile getirdi.

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