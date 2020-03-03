İtalya bir ülkeye daha bulaştırdı: Ukrayna’da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Ekonomi

Kira zam oranları belli oldu

Sözleşmeleri yenilenecek kiracıların kira zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan 2020 Şubat ayı verilerine göre, şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,94 şeklinde gerçekleşti. Bu oran dikkate alındığında bin TL ödeyen bir vatandaşın kirasına yaklaşık 140 TL zam yapılabilecek ve yeni dönemde kirası bin 1140 TL'ye çıkacak.

