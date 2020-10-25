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Dünya İtalya karıştı Tedbirleri protesto eden halk sokaklara döküldü
AVRUPA

İtalya karıştı: Tedbirleri protesto eden halk sokaklara döküldü

İtalya'nın başkenti Roma'da koronavirüs tedbirleri protesto edildi. Çıkan olaylarda 2 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Gösterilere polis müdahale etti.
Gösterilere polis müdahale etti.

İtalya'nın başkenti Roma'da, koronavirüs tedbirleri protestoları büyüdü. Çıkan olaylarda 2 güvenlik görevlisi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

AA

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI PROTESTO ETTİLER

İtalya'da tablo ağırlaşıyor: Günlük vaka sayısının artması üzerine sahra hastaneleri tekrar açılıyor
KORONAVİRÜS
İtalya'da tablo ağırlaşıyor: Günlük vaka sayısının artması üzerine sahra hastaneleri tekrar açılıyor

Protestocular, aşırı sağcı Forza Nuova partisi öncülüğünde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümetinin "sağlık diktatörlüğü"nü ve sokağa çıkma yasağı kararını protesto etmek için saat 23.00'te başkentin işlek meydanlarından Popolo'da bir araya geldi.

AA

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı gösteride bazı protestocular, hükümetin salgının yayılmasını önlemeye yönelik olarak getirdiği kısıtlayıcı tedbirlerin kendilerini ekonomik bakımdan sıkıntıya soktuğunu belirtti.

AA

ÖZGÜRLÜK SLOGANI ATTILAR

Bazı göstericiler de hükümetin aldığı tedbirlerin yasalara aykırı olduğunu, çalışma haklarının engellenmemesi gerektiğini ifade etti.

AA

İtalya bayrağı taşıyan protestocular, sık sık "Özgürlük, özgürlük" sloganı attı.

AA

Göstericilerin sokağa çıkma yasağının başladığı 00.00'da çok sayıda havai fişek atması, ardından ellerindeki şişe ve ses bombalarını güvenlik güçleriyle gazetecilere fırlatması üzerine polis müdahale etti. Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

İtalya'da sokağa çıkma yasağı delindi: Protestocular muhabire saldırdı
OYNAT 00:51
İtalya'da sokağa çıkma yasağı delindi: Protestocular muhabire saldırdı
İtalya'nın Napoli kentinde dün gece yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağı ilk saatlerde protesto edilerek delindi. Bir muhabir protestocuların saldırısına uğradı. Birkaç eylemci tarafından darp edilen muhabir Paolo Fratter, eylemcilere görevini yaptığını belirterek sakin olmaya davet etti. Polis, ses ve sis bombası kullanan eylemcilere müdahale etti. Çıkan olaylarda 2 kişi gözaltına alınırken, güvenlik güçlerinden 7 kişi yaralandı.


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