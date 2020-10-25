İtalya karıştı: Tedbirleri protesto eden halk sokaklara döküldü

İtalya'nın başkenti Roma'da, koronavirüs tedbirleri protestoları büyüdü. Çıkan olaylarda 2 güvenlik görevlisi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI PROTESTO ETTİLER

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Protestocular, aşırı sağcı Forza Nuova partisi öncülüğünde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümetinin "sağlık diktatörlüğü"nü ve sokağa çıkma yasağı kararını protesto etmek için saat 23.00'te başkentin işlek meydanlarından Popolo'da bir araya geldi.

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Yaklaşık 300 kişinin katıldığı gösteride bazı protestocular, hükümetin salgının yayılmasını önlemeye yönelik olarak getirdiği kısıtlayıcı tedbirlerin kendilerini ekonomik bakımdan sıkıntıya soktuğunu belirtti.

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ÖZGÜRLÜK SLOGANI ATTILAR

Bazı göstericiler de hükümetin aldığı tedbirlerin yasalara aykırı olduğunu, çalışma haklarının engellenmemesi gerektiğini ifade etti.

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İtalya bayrağı taşıyan protestocular, sık sık "Özgürlük, özgürlük" sloganı attı.

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Göstericilerin sokağa çıkma yasağının başladığı 00.00'da çok sayıda havai fişek atması, ardından ellerindeki şişe ve ses bombalarını güvenlik güçleriyle gazetecilere fırlatması üzerine polis müdahale etti. Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.