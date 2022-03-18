Dünya İtalya Mariupolde tahrip olan tiyatronun yapımını üstlenmek istiyor
AVRUPA

İtalya Mariupol’de tahrip olan tiyatronun yapımını üstlenmek istiyor

İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini açıklama yaparak Ukrayna’nın Mariupol kentinde bulunan ve Rus bombardımanı sırasında büyük ölçüde tahrip olan Mariupol Tiyatro binasının yapımını üstlenmek istediğini duyurdu. Tiyatroyu sığınak olarak kullanan Ukraynalılar, Rus jetlerinin görmesi için binanın iki yanına Rusça ‘çocuklar’ yazmıştı.

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Haber Merkezi DHA
İtalya Mariupol’de tahrip olan tiyatronun yapımını üstlenmek istiyor
Mariupol Tiyatro.

İtalya Kültür Bakanı Franceschini açıklamasında “İtalya, Mariupol Tiyatrosu'nu yeniden inşa etmeye hazır. Bakanlar Kurulu, Ukrayna'ya mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa etmek için kaynak ve araçlar sunma teklifimi onayladı. Tüm ülkelerin tiyatroları tüm insanlığa aittir” ifadelerini kullandı.

  • Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana en şiddetli çatışmaların yaşandığı ve Rus kuvvetleri tarafından kuşatılan liman kenti Mariupol’deki tiyatro binası, Çarşamba günü bombardıman sırasında büyük ölçüde tahrip olarak yıkılmıştı.

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RUS JETLERİ GÖRSÜN DİYE RUSÇA ‘ÇOCUKLAR’ YAZILDI

Tiyatroyu sığınak olarak kullanan Ukraynalılar, tiyatronun iki tarafında bulunan açık araziye Rusça ‘çocuklar’ kelimesini yazarak burada çocukların kaldığı konusunda Rus jetlerini uyarmıştı. Uydu fotoğrafları yayınlayan ABD’li Maxar şirketi, Pazartesi günü tiyatro binasının iki yanındaki açık araziye yazılan Rusça ‘çocuklar’ kelimesinin uydu fotoğraflarını paylaşmıştı.

Ukrayna parlamentosu üyesi Dmytro Gurin, binanın bodrum katındaki sığınağın saldırıya dayandığını ve ekiplerin, sığınaktaki kadın ve çocukların çıkması için girişi kaplayan molozları temizlemeye çalıştığını ifade etmişti.

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