İtalya ve Japonya Ukrayna savaşında sivillerin tahliyesi ve yerel ateşkes için uğraşıyor

Draghi, Japon mevkidaşı Kişida Fumio ile başkent Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de görüştü. İki lider, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Draghi, konuk başbakan ile görüşmelerinde "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınadıklarını" söyledi. Draghi, "Rusya'nın düşmanlıkları bir an önce sonlandırması için baskı yapmaya devam ediyoruz. İtalya ve Japonya, sivillerin tahliyesini sağlamak ve barış görüşmelerini desteklemek için yerel dahi olsa en kısa sürede ateşkes sağlamak için çalışıyor." dedi.

İtalya ve Japonya'nın enerji başta olmak üzere savaşla bağlantılı acil durumların yönetiminde müttefik olduğunu dile getiren Draghi, Avrupa'ya sıvılaştırılmış gaz tedariki konusundaki yardımlarından ötürü Japonya'ya teşekkür etti.

REKLAM

Draghi, Japon mevkidaşının ziyaretinin "mükemmel düzeyde olan iki ülke ilişkilerine daha da ivme kazandıracağını" belirtti.

'Saldırganlığa kararlı bir yanıt verilmeli'

Kişida da "Japonya ve İtalya, Rusya'ya karşı eşi görülmemiş yaptırımların uygulanmasında ve Ukrayna'ya yönelik yardımların güçlendirilmesinde birleşmiş vaziyette." diye konuştu.

Japonya Başbakanı, G7 de olmak üzere uluslararası toplumda saldırganlığa kararlı bir yanıt vermenin ne kadar önemli olduğu ve Ukrayna halkı ile hükümetini destekleme konusunda ortak sorumlulukları üzerinde mutabık olduklarını söyledi.

Kişida ayrıca "Doğu Asya'daki jeopolitik durum özellikle gergin. Kuzey Kore'nin birkaç saat önce balistik füze fırlatışına atıfta bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kişida, İtalya'nın Hint-Pasifik bölgesiyle ilgilenmeye istekli olmasından memnuniyet duyduklarını ve bu iş birliğini derinleştireceklerini dile getirdi.

REKLAM

Draghi de İtalya ve Avrupa Birliği'nin (AB) Japonya ile beraber Hint-Pasifik bölgesinin güvenlik ve istikrarının önemi hususunda hemfikir olduğunu, Kişida'nın Kuzey Kore'nin füze denemelerine yönelik endişelerini paylaştıklarını ifade etti.

Japonya Başbakanı, Vatikan'da Papa ile de görüştü

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, sabah saatlerinde de Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'ne geçerek Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile bir araya geldi.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kişida'nın Vatikan'daki temasları sırasında Vatikan-Japonya ilişkileri, Ukrayna'daki savaş ile nükleerden arındırılmış bir dünya umudunun üzerinde durulduğu ve uluslararası konulara değinildiği belirtildi.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, bu görüşmeye dair ayrıca yaptığı bilgilendirmede, Papa'nın Kişida'ya nükleer silah bulundurmanın ve kullanımının "akılalmaz" bir şey olduğunu söylediğini aktardı.

REKLAM

FOTOĞRAF 20 Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Geçen hafta Rusya lideri Putin'in savaş açıklamaları tüm dünyada endişe yaratırken ABD ve Batı istihbarat kaynakları Rusya'nın Ukrayna'ya 'resmen savaş' ilan edebileceğini ifade ediyor. Nitekim Rusya, Ukrayna'daki eylemleri ile ilgili 'savaş' kelimesini kullanmıyor ve yapılanın 'özel bir askeri operasyon' olduğunu ifade ediyor. 9 MAYIS'A İŞARET<br><br>Analistler ise 'resmen savaş' ilanı için 9 Mayıs tarihine işaret ediyor. Bunun nedeni ise 9 Mayıs'ın Rusya için bir öneminin olması. ZAFER GÜNÜ OLARAK KUTLANIYOR<br><br>Rusya'da 9 Mayıs tarihi 'Zafer Günü' olarak biliniyor ve 1945 yılında Nazilerin yenilmesi kutlanıyor. Bu milli bayramda Moskova'da askeri geçit töreni düzenleniyor ve Rus liderler geleneksel olarak Kızıl Meydan'da bulunuyor. 'ÖZEL ASKERİ OPERASYON'<br><br>Bu nedenle de ABD ve Batı istihbaratı Rusya lideri Vladimir Putin'in böyle bir günün sembolik önemini kullanacağını düşünüyor. Nitekim Ukrayna'ya yönelik 'özel askeri operasyon' da Anavatan Savunucusu Günü'nün ertesi günü başlamıştı. PUTİN İÇİN ZOR BİR KARAR<br><br>Analistler ise Rusya için bunun zor bir karar olduğunu söylüyor. Bu nedenle de uzmanlara göre Rusya lideri Putin eğer savaş başlatmazsa önünde birkaç seçenek var. 1. SENARYO<br><br>Bunlardan biri Rusya'ya yönelik direkt bir saldırı tehdidiyle alakalı. Eğer Rusya'ya yönelik askeri bir silahlı çatışma patlak verirse seferberlik yasası ilan edilebilir. Bu şekilde Rusya hükümeti birlikler toplamanın yanı sıra ülke ekonomisini de savaşa göre düzenleyebilecek. BİR KESİNLİK YOK<br><br>Uzmanlara göre bu durum olası çünkü resmi olmayan rakamlara göre Rus kuvvetleri savaşın başlangıcından bu yana en azn 15 bin asker kaybetti ve takviye desteğe ihtiyaç var. Yine de Putin'in 'hükümet için risk teşkil ettiğini' söylemesi nedeniyle bu durumun herhangi bir kesinliği yok. HALKIN TEPKİSİ NE OLUR?<br><br>Bunun yanı sıra Rusya'da tam kapsamlı seferberliğe karşı çıkanların da olacağının altı çizildi. Analisitler, Putin'in evindeki desteğin azalmasını istemediğini dile getiriyor. Savaşın getireceği kısıtlamaların halkın tepkisine neden olması muhtemel. 2. SENARYO<br><br>Masadaki başka bir senaryo ise Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk topraklarını ilhak etmek. Bunu yaparken güneydeki Odessa için baskı yapılacağından ve savaşın yakıp yıktığı Mariupol kentinde de tam kontrol sağlanacağından bahsediliyor. 3. SENARYO<br><br>3. senaryoda ise Rusya'nın güneydoğu kenti Herson'da bir 'halk cumhuriyeti' ilanı var. Uzmanlar, böylelikle Putin'in Ukrayna'ya karşı 'zafer kazandık' diyebileceğini ifade ediyor. Rusya'nın masada 3 senaryosu var Rusya-Ukrayna savaşı aylardır devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Rusya lideri Putin'in savaş açıklamaları gündeme otururken, Ukrayna'daki eylemlerini 'askeri operasyon' olarak değerlendiren Rusya'nın 'büyük bir savaş ilanı verip vermeyeceği merak konusu oldu. CNN'de yer alan bir analizde Rusya'nın sonraki adımları tartışıldı ve uzmanlar Rusya'nın olası 3 senaryosundan bahsetti.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder