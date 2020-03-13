Dünya İtalyada bir günde 250 kişi öldü
KORONAVİRÜS

İtalya'da bir günde 250 kişi öldü

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 250 kişi artarak 1266'ya, toplam vaka sayısı ise 17 bin 660'a yükseldi.

Haber Merkezi Diğer
Arşiv
Arşiv

İtalya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 250 kişi artarak, 1266'ya yükseldi.

Ülkede, 3 hafta önce patlak veren Kovid-19 nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ederken, bugün bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 14 bin 955’e çıktığını ifade eden Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 17 bin 660 olduğunu bildirdi.

Borrelli, ölü sayısının düne göre 250 kişi daha arttığını ve toplam sayının 1266’ya yükseldiğini belirtti.

Sivil Savunma Genel Müdürü, toplam ölü sayısından 890'ının virüsten en çok etkilenen kuzeydeki Lombardiya Bölgesi'nden olduğunu kaydetti.

Borrelli, dün 1258 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 181 kişi daha artarak 1439'a ulaştığını duyurdu.

İtalya Yüksek Sağlık Kurumu Başkanı Silvio Brusaferro da hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 80 olduğunu bildirdi.

Diğer yandan, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, ilk kırmızı bölge ilan edilerek karantinaya alınan Lodigiano'da bugün vaka sayısında hiç artış olmadığını bildirdi.

Koronavirüs, İtalya'da en çok yaşlıları etkilerken, La Repubblica gazetesinin haberinde de kuzeydeki Torino'da 97 yaşında bir erkek hastanın 7 günde iyileştiği ifade edildi.

Kız kardeşi karantinada ölen İtalyan isyan etti: İtalya bizi terk etti
OYNAT 00:20
Kız kardeşi karantinada ölen İtalyan isyan etti: İtalya bizi terk etti
Luca Franzese isimli İtalyan genç koronavirüsten ölüp ölmediğini bilmediği kız kardeşini almaya hiçbir hastane veya yetkilinin gelmediğini söyledi. Çektiği videoda isyan eden genç 'Dün akşam kız kardeşim yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni yüksek ihtimalle Koronavirüs.Şimdiye kadar kimse geri dönüş yapmadı' diyerek yetkililere seslendi.


İtalyanlar şarkılarla birbirlerine destek oluyor

Ülke genelinde uygulanan karantina koşulları sebebiyle evlerine kapanan İtalyanlar, sosyal medyadan "Her şey iyi olacak (Tutto andra bene)" etiketiyle yapılan çağrılarla saat 18.00'de evlerinden müzikler açarak birbirlerine destek oldu.

Bu arada İtalyanların, sağlık görevlilerine desteklerini belirtmek, koronavirüsle mücadelede gösterdikleri çabalara teşekkür jesti yapmak için pencere ve balkonlara çıkarak alkışlarla tempo tutacakları belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Koronavirüs krizinin merkez üssü Avrupa
DÜNYA
Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Koronavirüs krizinin merkez üssü Avrupa

Çin'den İtalya'ya tıbbi yardım

  • Yeni tip koronavirüsün çıktığı ve en çok yayıldığı ülke olan Çin, bu salgından kendisinden sonra en çok etkilenen ülke İtalya’ya teknik destek ekibi ve 31 tonluk tıbbi yardım malzemesi gönderdi.
  • Çin’in Roma Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Şangay kentinden China Eastern hava yollarına ait uçağın dün gece saatlerinde Roma Fiumicino Havalimanı'na geldiği belirtildi.
  • Çin’in bu yardımında, virüsle mücadele eden 9 kişilik doktor ekibi ve beraberinde getirdikleri 9 solunum cihazı, bu cihazın destek ürünleriyle çok sayıda maske yer aldı.
Zirveye koronavirüs önlemi

Zirveye koronavirüs önlemi

Liderler telekonferans ile görüşecek.
Bir günde 250 kişi öldü

Bir günde
250 kişi öldü

​İtalya'da salgın korkutucu boyutlara ulaştı.
ABD için en kötü senaryo

ABD için
en kötü senaryo

Salgın nedeniyle 1,7 milyon kişi ölebilir.
Merkez üssü Avrupa

Merkez üssü Avrupa

Artık koronavirüs krizinin odak noktası.
Yunanistan'ı <br>ürküten devriyeye

Yunanistan'ı
ürküten devriyeye

"​Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye...."
Hasta sayısı 5'e çıktı

Hasta sayısı 5'e çıktı

Üç bakan, koronavirüse karşı yeni kararları açıkladı.
On iki gün <br>izinli sayılacaklar

On iki gün
izinli sayılacaklar

Cumhurbaşkanlığı, 3 maddelik genelge yayımladı.
Kabe'de buruk cuma

Kabe'de buruk cuma

Tavaf alanı namaz için de açılmadı.

İlaçları açıkladı

İlaçları açıkladı

​Bilim Kurulu Üyesi Kara: 'Virüsü zayıflatmak mümkün.'
İngiliz Bakan <br>İdlib sınırında

İngiliz Bakan
İdlib sınırında

​Bakan Akar ve mevkidaşı Wallace sıfır noktasına gitti.
Yunan askeri <br>ayakta uyuyor

Yunan askeri
ayakta uyuyor

​Sığınmacılar sadece 100 metre uzaktan ellerini sallayarak geçti.
Sokakları boşaltacaklar

Sokakları boşaltacaklar

İran'da koronavirüsün yayılması önlemek için yeni tedbirler.
İtalya bizi terk etti

İtalya bizi terk etti

​Kız kardeşi karantinada ölen İtalyan isyan etti.
Stok var zam yok

Stok var zam yok

​Koronavirüs sonrası 3 liradan 45 liraya çıkmıştı.
Bakanlıktan<br>otobüs genelgesi

Bakanlıktan
otobüs genelgesi

​Koronavirüse karşı alınacak tedbirleri açıkladı.
Hayrete<br>düşüren görüntü

Hayrete
düşüren görüntü

Bölgede kar kalınlığı 10 metreyi buldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.