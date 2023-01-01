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Dünya
İtalya'da enflasyon son 37 yılın zirvesine çıktı
Yüksek enflasyon salgını çok sayıda Avrupa ülkesinin de kabusu oldu. İtalya'da 2022'de ortalama yıllık enflasyon yüzde 8,1'e çıkarak, 1985'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
15:01 . 17/01/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2022 verilerini açıkladı.

Buna göre, Kasım 2022'de yüzde 11,8 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 11,6'ya geriledi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,3 arttı.


ISTAT 2022'de enflasyonun ortalama yüzde 8,1'e çıkarak 1985'den beri en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. 2021'de ortalama enflasyon yüzde 1,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından beri özellikle enerji ve gıda fiyatları gözle görülür şekilde artarken, bu da enflasyon üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu.


Enerji fiyatlarının aralıkta yıllık bazda yüzde 50,9 artması da dikkati çekti.




#Enflasyon Oranı
#İtalya
#yıllık enflasyon
37 dakika önce
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İtalya'da enflasyon son 37 yılın zirvesine çıktı
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