İtalya'da enflasyon son 37 yılın zirvesine çıktı

Buna göre, Kasım 2022'de yüzde 11,8 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 11,6'ya geriledi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,3 arttı.

ISTAT 2022'de enflasyonun ortalama yüzde 8,1'e çıkarak 1985'den beri en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. 2021'de ortalama enflasyon yüzde 1,9 olarak kayıtlara geçmişti.

ISTAT 2022'de enflasyonun ortalama yüzde 8,1'e çıkarak 1985'den beri en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. 2021'de ortalama enflasyon yüzde 1,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından beri özellikle enerji ve gıda fiyatları gözle görülür şekilde artarken, bu da enflasyon üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu.