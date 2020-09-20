Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya İtalyada halk iki gün sürecek anayasa referandumu için sandık başında
AVRUPA

İtalya'da halk iki gün sürecek anayasa referandumu için sandık başında

İtalya'da halk, parlamenter sayısını belirlemeye yönelik anayasa değişikliği referandumunda oy kullanmaya başladı. Referandumun yanı sıra biri özerk bölge olmak üzere toplam 7 bölgede, bölge seçimleri, 957 beldede de belediye seçimleri yapılacak. Campania, Ligurya, Marche, Puglia, Toskana, Veneto ve Valle d’Aosta’da yaşayan 18 milyon 473 bin 922 seçmen, bölgesel yönetimleri için de oy atacak.

Haber Merkezi AA
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle oy kullanırken maske takmak zorunlu oldu.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle oy kullanırken maske takmak zorunlu oldu.

İtalya'da halk, parlamenter sayısını belirlemeye yönelik anayasa değişikliği referandumunda oy kullanmaya başladı.

Çift kanatlı parlamenter sistemle idare edilen ülkede, Senatodaki sandalye sayısını 315'ten 200'e, 630 sandalyeli Temsilciler Meclisini de 400'e düşüren kanuni düzenlemeye ilişkin referandum için sandıklarda oy kullanılmaya başlandı.

Seçim sonuçları merakla bekleniyor

Ülke genelinde yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayan oy verme işlemi iki gün sürecek. Sandıklar bugün 23.00'e (TSİ 00.00) kadar, yarın ise 07.00 ile 15.00 (TSİ 08.00-16.00) saatleri arasında oy verme işlemi için açık olacak. Ülkede 46 milyon 641 bin 856 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.

Referandumun yanı sıra biri özerk bölge olmak üzere toplam 7 bölgede, bölge seçimleri, 957 beldede de belediye seçimleri yapılacak. Campania, Ligurya, Marche, Puglia, Toskana, Veneto ve Valle d’Aosta’da yaşayan 18 milyon 473 bin 922 seçmen, bölgesel yönetimleri için de oy atacak.

Merkez solun elinde olan Campania, Toskana ve Puglia ile merkez sağın elinde olan Veneto ve Ligurya’daki seçim sonuçları, iktidar ortağı olan merkez sol partiler ve muhalefetteki sağ için önem taşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oy kullanırken maske takmanın zorunlu olduğu ülkede, oy verme işlemi, sandıklarda kalabalıkların oluşmasını önlemek maksadıyla iki güne yayıldı.

Abone Ol Google News
Milattan önce yapılmış

Milattan önce yapılmış

Görenleri hayrete düşürüyor.
Mavi dolunay gerçekleşecek

'Mavi' dolunay gerçekleşecek

NASA açıkladı: Nadir görülüyor.
31 milyonu aştı

31 milyonu aştı

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu.
Bakan Koca uyardı

Bakan Koca uyardı

"Aynı anda iki virüsle savaşmayalım."
Zorunlu olacak

Zorunlu olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı.
'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti

'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti

Valiler arasında yaşanan atışma büyük beğeni topladı.
Zamana meydan okuyor

Zamana meydan okuyor

​Çivisiz cami 200 yıldır dimdik ayakta.
80 hektar kül oldu

80 hektar kül oldu

Küle dönen alan havadan görüntülendi.
Resmen <br>Premier Lig'de

Resmen
Premier Lig'de

Çağlar Söyüncü ile yeniden buluştular.
'Kınıyorum, lanetliyorum'

'Kınıyorum, lanetliyorum'

​İbrahim Kalın'dan Yunan gazetesinin ahlaksız manşetine sert tepki.
Çin'de yeni panik

Çin'de yeni panik

Üç bini aşkın kişiye bulaştı.
Korkutan kaza

Korkutan kaza

​Milli motosikletçi yürekleri ağza getirdi.
19 ile yağış uyarısı

19 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.
Sınava böyle getirildi

Sınava böyle getirildi

Karantina ihlali nedeniyle yurda yerleştirilmişti.
BMGK <br>reddetmişti ama...

BMGK
reddetmişti ama...

​ABD, İran'a yönelik BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koydu.
Adeta akvaryum

Adeta akvaryum

Gölün su altı dünyası görüntülendi.
Dünyanın en güçlü sesi konuşacak

Dünyanın en güçlü sesi konuşacak

Sesimizi yükselttiğimiz bir dönemde dünya liderlerine seslenecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.